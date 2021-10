Castlevania Advance Collection es un recopilatorio que ha salido en PlayStation Xbox, PC y Switch y que incluye cuatro juegos de la serie: Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow y Vampire's Kiss. Además, ofrece todas las bandas sonoras icónicas de Castlevania, 71 temas en total, y una enciclopedia de datos de los cuatro títulos.