Objetivo: luchar contra el tirano

Yara es una isla caribeña con paisajes muy diferentes y una capital decadente con casas de estilo colonial en la que décadas atrás se produjo una revolución que supuso sufrir un embargo internacional y en el que se reprime con dureza cualquier opinión opuesta al régimen impuesto por el presidente, Antón Castillo. Es una ubicación ficticia que recuerda mucho a alguna isla tropical bien conocida y que constituye un gran escenario para la nueva entrega de la serie de acción Far Cry.

La inmensa isla muestra unos paisajes espectaculares y paradisíacos, pero para sus habitantes es un infierno. Castillo pretende recuperar el prestigio mundial de Yara con el viviro, una planta de tabaco que el gobierno de la isla vende como cura para el cáncer pero que también va envenenando a quienes la recolectan, que viven en un régimen de esclavitud.

El jugador controla a Dani Rojas, que puede ser hombre o mujer sin que esto afecte a la historia, que irá desarrollando tácticas de guerrilla para ir minando el poder de Castillo atacando un enclave tras otro mediante la infiltración y la confrontación directa y convenciendo a otros grupos revolucionarios de que se unan a la causa a lo largo de una campaña jalonada, como es habitual en la serie, de muchas explosiones, helicópteros, tiroteos, saltos en paracaídas y toques de humor.

Yara ha sufrido un embargo internacional durante décadas, por lo que sus habitantes están acostumbrados a sobrevivir con pocos medios y reutilizar todo lo que está a su alcance, lo que sirve en el juego para incluir el concepto de «resolver» y que los jugadores cuenten con un arsenal compuesto por armas y munición creadas utilizando los objetos más curiosos y que se podrán ir mejorando.

El actor Giancarlo Esposito (Breaking Bad, El Mandaloriano) da vida a uno de los mejores enemigos de la serie (y eso es decir mucho si recordamos a Vaas, Pagan Min o Joseph Seed), pero Far Cry 6 no se queda ahí y añade al Diego Castillo (interpretado por Anthony Gonzales, la voz del protagonista de Coco), hijo adolescente del tirano y con una personalidad opuesta a su padre. El pequeño supone un contrapunto a la maldad del presidente y le muestra bajo otra perspectiva, enriqueciendo la narrativa al poder verle como tirano y como padre. Es la historia habitual en un Far Cry, pero mas interesante. Ademas, se puede jugar la campaña en modo cooperativo online para dos jugadores.

También es un acierto definir más la historia de Dani Rojas, que ya no lucha para acabar con el tirano de turno solo por su propio interés sino que tras experimentar en su propia piel la crueldad del gobierno de Castillo derrocarle es una cuestión personal. El elenco principal se completa con otros personajes con profundidad como la idealista Clara García o el ex espía Juan Cortez. Los detalles están cuidados hasta en las útiles mascotas como el encantador y travieso Chorizo -un perro salchicha que utiliza un silla de ruedas-, el algo loco gallo Chicharrón o el cocodrilo Guapo.

Far Cry 6 está a la venta en consola, en los servicios de Epic y Ubisoft en PC, el servicio de suscripción Ubisoft + y el juego en la nube de Amazon Luna y Google Stadia.