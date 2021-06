"Toca seguir y afinar más la idea de Luis Enrique"

En la Ciudad del Fútbol no ha calado el pesimismo. La ‘burbuja’ vive una realidad bien distinta. Con «ganas de revancha» sí, pero la convicción firme de que España está desplegando un buen fútbol en la Eurocopa 2020. Así lo defiende Pablo Sarabia, que asegura que con algún triunfo «la atmósfera sería diferente».

Tras días para reflexionar, ¿qué pasa por su cabeza?

Tanto yo como el grupo tenemos ganas de revancha, de que llegue el partido para enmendar ese empate. Esperábamos ganar, pero no fue así. Al final es lo que pasa si tienes ocasiones y no las metes.

¿Cuál es la razón por la que España no está mostrando su verdadera identidad?

El análisis es positivo. El equipo tiene una idea de juego, intenta ser protagonista con el balón, intentando llegar de lado a lado, ser agresivo. Al final tenemos muchas ocasiones de gol, que no es fácil crearlas a equipos con tantos jugadores por detrás del balón. Nosotros vamos a seguir con esa idea, no vamos a cambiar ni un ápice, porque es en lo que confiamos y en lo que confía el míster y nos transmite. Creemos que es la manera adecuada para ganar.

¿Cala dentro el desánimo popular?

Nosotros estamos muy optimistas, sabemos cuál es el camino para ganar a Eslovaquia. Hemos sentido mucho el apoyo de la afición en Sevilla. En la ‘burbuja’, al final, sabemos lo que tenemos que hacer para cambiar esto y enganchar a la gente ganando el último partido de la fase.

Nos falta el pase final entre líneas ante rivales encerrados, ¿se lo demanda el seleccionador?

Luis Enrique me pide que sea definitivo en los últimos metros, que intente llegar a gol porque es una de mis virtudes. Estamos intentándolo, he tenido dos oportunidades, una por partido, que no entraron. Ahora toca seguir, afinar más todavía la idea del entrenador, sabiendo que es lo adecuado para ganar.

¿Pesa la responsabilidad al jugar una Eurocopa o no hay diferencia a la presión en Champions con el PSG?

Al final, con los años te acostumbras a situaciones difíciles de mucha presión. En el París Saint-Germain he vivido situaciones en la que nos jugábamos mucho, en las que intento dar el máximo.