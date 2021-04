Ayuso provoca una tormenta en Ávila

Primero fue en un programa de Telecinco el viernes cuando dijo que «cuando cierras una ciudad como Madrid a las once de la noche, es como hacerlo en mi querida Ávila a las ocho de la tarde. En Madrid a las once todavía hay muchos espectáculos y grandes eventos», y al día siguiente abundaba en el mensaje, en otro canal televisivo nacional, en esta caso La Sexta, afirmando que «la vida en Ávila no es como la vida en Madrid, y ojo, que yo soy medio de Ávila. Cerrar Madrid a las 23,00 horas no es como cerrar una capital de provincia. Madrid es capital: teatros, cines...». Estas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP para las elecciones del próximo 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, han provocado, sobre todo en redes sociales, multitud de reacciones de todo tipo, muchas de ellas no favorables, entre las que se encuentran diferentes políticos locales y regionales que han acusado a Díaz Ayuso de menospreciar a los abulenses con esta comparación con la vida en la capital de España.

El propio alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en su cuenta de Twitter, respondía a la candidata popular asegurando que «ya quisiera Díaz Ayuso para Madrid la calidad de vida que tenemos en Ávila», explicando a la presidenta madrileña que «somos la capital de provincia más segura; gozamos de los mejores indicadores para vivir en familia; y en un marco único e incomparable Ciudad Patrimonio Mundial».

El portavoz del equipo de gobierno y teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, también se refería a esas manifestaciones, y a preguntas de los periodistas aseguraba que «como no puede ser de otra manera son manifestaciones que por un lado respetamos pero que no compartimos». Budiño resaltaba que «más allá de poder hacer valoraciones subjetivas de las mismas, entendemos que vivir en Ávila es un privilegio, los abulenses somos unos privilegiados y en esa direccion vamos a trabajar siempre, para que Ávila tenga las mayores oportunidades», para tildar de «desafortunados» los comentarios vertidos "por la señora Ayuso" que, a su juicio «carecen de fundamento».

Otro miembro del equipo de gobierno, también de Por Ávila, la teniente de alcalde de Turismo, Sonsoles Prieto, lamentó, en su cuenta de Twitter que «cuando para defenderte y posicionarte tienes que pisar y despreciar a otros...».

Desde Ciudadanos se alzaron también voces críticas con Díaz Ayuso, casos del concejal Carlos López, o de la coordinadora provincial de Cs Ávila, Celia Sierra, que ha solicitado al Partido Popular que se desmarque de las mismas. Para Sierra, «es lamentable que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiera justificar sus políticas a costa de desprestigiar la vida en el resto de provincias españolas», y ha recordado que «en Ávila también hay autónomos, hosteleros y familias que necesitan trabajar para poder sobrevivir».

Tudanca. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, también se refirió a esta polémica y afeó las palabras de Díaz Ayuso, así como la actitud del presidente del PPCyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por rendirle «pleitesía».

En un comentario en su perfil de Twitter, el líder del PSOE de Castilla y León sostuvo que Díaz Ayuso se dedica a «insultar» a Ávila y al resto de España «cada día», además de «perjudicar gravemente» la salud y economía". Por ello, censuró que Fernández Mañueco se reúna con ella para rendirle «pleitesía».