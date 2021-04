Rechazado el recurso contra la subvención a Avilagro

La Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León ha decidido no admitir el recurso interpuesto por CCOO Ávila, UGT Castilla y León y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOECYL) contra la concesión directa de una subvención a la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila-Avilagro, destinada a financiar el proyecto ‘Plataforma Logística Agroalimentaria’, recogido en el Plan Territorial de Fomento para Ávila impulsado desde la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Ávila y la Diputación Provincial.

En la Orden dictada por dicha consejería el pasado 15 de abril en relación con ese recurso, se recuerda que «la Orden de concesión de la subvención simplemente señala que conforme a las decisiones adoptadas por el equipo de trabajo configurado para la gestión del proyecto (formado por Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Ávila, el Ayuntamiento de Ávila, Confae, UGT, sindicatos, Ávila Auténtica, Tracción Ávila y Avilagro), se prevé su ejecución en cinco fases a lo largo de los ejercicios 2021, 2022 y 2023; por otra parte, se propone que la entidad encargada de dicha ejecución sea la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila-Avilagro».

«Es decir», continúa apuntando la Consejería de Empleo, «la Orden de concesión se limita a reflejar que aquel Grupo de Trabajo ‘propuso’ que la ejecución sea encargada a Avilagro, no siendo cierto lo afirmado en el escrito de recurso sobre que la decisión de la concesión viniera motivada por una petición del citado grupo (lo que en ningún caso hubiera resultado vinculante a la Administración», ya que «la concesión directa o no de la subvención es un acto administrativo discrecional por parte de la Consejería de Empleo e Industria» sin que «la propuesta del denominado Grupo de Trabajo esté prevista ni sea, evidentemente, caso de existir, vinculante».

En base a estas consideraciones, desde la Consejería de Empleo e Industria se ha procedido a «la inadmisión del recurso interpuesto al caraecer de legitimación para su interposición las entidades recurrentes» y, además, «y sin que ello suponga reconocimiento de la legitimación de los recurrentes, cabe añadir que, en el presente caso, podría considerarse que el recurso se ha interpuesto fuera de plazo habida cuenta que la subvención fue objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y que los recurrentes ya manifestaron conocerla en el mismo mes de diciembre de 2020, tal y como consta en la prensa».

En los fundamentos de derecho en los que se basa la Orden de Resolución emitida por la Consejería de Empleo e Industria, y firmada por la consejera,Carlota Amigo, se afirma que «partiendo del hecho incontestable que las entidades recurrentes no son las beneficiarias de la subvención concedida, ni acreditan que lo hubieran podido ser, es evidente que la concesión de la subvención no perjudica en modo alguno, no directa ni indirectamente, a sus derechos y/o intereses legítimos, por lo que no se deduce en qué medida pueden considerarse interesadas en el expediente administrativo de concesión de la subvención, ni mucho menos en el acto administrativo resultante del mismo». «Es cierto», continúa el escrito, «que las recurrentes, en su condición de asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales pueden ser titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca, mas, ni del propio recurso, ni del expediente, resulta cuál sería el interés colectivo en el que las recurrentes fundan su legitimación para recurrir la concesión a la beneficiaria». Por tanto, concluye la Consejería, «se puede concluir que el único interés que invocan para presentar el recurso es la defensa genérica de la legalidad, cuestión esta que evidentemente no forma parte de los fines que persiguen las entidades recurrentes».

resolución final. La resolución final de la Orden de la Consejería de Empleo es la de «inadmitir el recurso de reposición interpuesto por Óscar García Barroso, en representación de CCOO Ávila; Faustino Temprano Vergara, en representación de UGT Castilla y León; y Santiago Aparicio Jiménez en representación de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León contra la Orden de 21 de diciembre de 2020 de la Consejería de Empleo e Industria de concesión directa de una subvención a la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila-Avilagro, destinada a financiar el proyecto ‘Plataforma Logística Agroalimentaria’ por carecer de legitimación las recurrentes, no entrando a resolver sobre el fondo del asunto».

La resolución indica que «contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses».

La concesión de la subvención a Avilagro, por un importe de 500.000 euros, se dictó por parte de la Consejería de Empleo e Industria el pasado 21 de diciembre de 2020, y con fechas 2 y 3 de marzo presentó el recurso de reposición contra la citada orden, recurso que ahora se ha resuelto desestimándose.