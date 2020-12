El Festival 'Vive la Magia' vuelve por Navidad

Navidad, un periodo del año sin duda mágico, todo sea por la visita de los Reyes de Oriente, pero que sin duda lo será más en tierras abulenses ya que a partir de este sábado 12 de diciembre y hasta el día 28 seis de nuestros pueblos serán testigos de la XVII edición del Festival Internacional de Magia de Castilla y León ‘Vive la Magia’. Una cita perfecta para arrancar una sonrisa en estos tiempos extraños que nos toca vivir y además se trata de hacerlo, en la medida de lo posible, en familia, pues "para todos los públicos" serán esas actuaciones, explicaba el Mago Óscar, presidente de la asociación abulense que aúna a estos profesionales y quien ponía de relieve que este festival llegará a zonas donde muchas veces es difícil realizar este tipo de actividades.

Junto a él y como encargado de presentar este festival, Eduardo Duque, diputado de Cultura y quien alabó la labor de unos profesionales que “también en estos tiempos de pandemia quieren asombrarnos y hacernos sonreír”, destacó.

Hoyos del Espino será la que rompa el hielo con la primera de las seis actuaciones este sábado, después llegará el tiempo de Villarejo del Valle, Navalmoral de la Sierra, Mingorría, Santa Cruz del Valle y Muñogalindo pues son los seis municipios elegidos por el festival y que vivirán el grueso de las actuaciones entre el 26 y el 28 de diciembre.

Duque agradeció a los organizadores del Festival y a la Asociación de Ilusionistas de Ávila “su colaboración e implicación con esta provincia” e invitó “a todos los abulenses a acercarse a disfrutar de estas actuaciones, siempre manteniendo las medidas sanitarias que marca la situación de la pandemia”.

Por su parte, Javier Cambero, coordinador del Festival, ahondaba en que “la Navidad es tiempo de magia, Navidad y magia forman un binomio fantástico, y a Ávila ahora venimos unos magos y dentro de unos días llegarán los más magos de todos, los Reyes Magos”.

No tenía dudas Cambero a la hora de decir que "la cultura es segura y todos los ayuntamientos de Ávila a los que vamos cuidan las medidas de distancia, geles y mascarillas, y los artistas adaptan los espectáculos para no estar en contacto tan directo con el público”. A pesar de las circunstancias de la pandemia, el coordinador ha destacado que en torno a 400 espectáculos habrán formado parte del Festival este año y no son pocos dada la situación y teniendo en cuenta que el año anterior fueron alrededor de 600 los actos.

Como explicábamos este sábado 12 de diciembre se abre el festival en Hoyos del Espino con la actuación del dúo Mag Magic; el viernes 18 será el turno de Fernando Espí en Santa Cruz del Valle. En la jornada siguiente al día de Navidad actuará en Villarejo del Valle el mago Álvaro Arenas, mientras que el Mago Miguel-ón lo hará en Navalmoral de la Sierra y el Mago Óscar hará lo propio en Muñogalindo. El día 28 cerrará el ciclo en Mingorría el Mago Nano.

Para ilustrar la nueva edición del festival han querido recuperar un cartel de 1910 que lució en Nueva York y que tal y como recordaba Cambero recuerda esa época de auge de la magia, finales del XIX principios del siglo XX.