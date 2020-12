Por fin un partido

Vuelve el baloncesto al CUM Carlos Sastre.No es poco en este curso tan extraño y este calendario «tan exquisito» con el que se ha topado un Ávila Auténtica El Bulevar, que en las últimas cuatro semanas apenas ha podido jugar un partido. Sin regularidad es complicado confeccionar un grupo solvente, pero en ello está José Antonio Sánchez. «Esto ni lo dan en los cursos ni lo he vivido como entrenador» ironiza el madrileño ante lo que están viviendo. Al mal tiempo, buena cara. No queda otra más que ponerse las pilas. Dobles sesiones de entrenamiento y un comportamiento «ejemplar» de los jugadores para agudizar los sentidos y afrontar los próximos dos partidos antes de un nuevo parón, el de Navidades, con un claro objetivo, «rascar estas dos victorias en el CUMCarlos Sastre ante el Inmapa Filipenses y en el posterior desplazamiento a Cantabria», a la cancha del Cantbasket04 con el que se cerrará «este 2020 tan peculiar».

Es la hoja de ruta que se ha marcado el Ávila Auténtica El Bulevar, que vuelve a su cancha este sábado. No lo hace desde octubre, ante el Nissan Grupo de Santiago. El plante de Bezana fue un ‘quiero y no puedo’. Sí comparecerá el Grupo Inmapa Filipenses. Los palentinos, al contrario que los abulenses, llegan de sumar ante el Caja Rural de Zamora en su último duelo (79-49) y equilibrar su balance de victorias - derrotas (3-3). Buen aliciente, el de mejorar sus números, para el equipo verderón, que llega con confianza al duelo. «Tanto en las victorias como en las derrotas han sido por resultados muy justos.Tengo confianza en el grupo humano» señala el entrenador, que se apoya en lo positivo para tratar de seguir creciendo. Enfrente un Filipenses que ha perdido a su mejor exponente, el portugués Gallina, pero que mantiene un bloque veterano, «capaz de ponerle una marcha más al partido en las contras y castigar tus fallos en defensa» avisa José Antonio en una estructura que recuerda mucho al CBLa Flecha, el último rival de los verderones. En casa y con público, aunque limitado, la historia debe ser diferente.

Aunque con aforo limitado, vuelve la afición al CUM

Regresa la afición al CUM Carlos Sastre, o al menos una pequeña parte de ella. Algo es algo. «Hacemos un llamamiento a la afición desde la responsabilidad, porque aunque sea con un aforo limitado, su pequeña presencia en la grada es un gran empujón para dar nuestra mejor versión» señalaba José Antonio Sánchez, entrenador del Ávila Auténtica El Bulevar. Porque ante el Inmapa Filipenses podrá haber público en la grada del CUMCarlos Sastre. Todos los interesados deben acudir a las instalaciones con la ‘declaración responsable’ que puede obtenerse en la web del club (obila.com/covid19).