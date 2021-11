Con el azul por bandera

Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una jornada que no se quiere dejar pasar desde la Asociación de Diabéticos Abulenses, en esta ocasión además como un homenaje al descubrimiento de la insulina al cumplirse cien años.

Entre los actos organizados para tan especial ocasión se encontraba la V Marcha a la Muralla, que tuvo su punto de concentración en el Mercado Grande, donde un expositor de la asociación animaba a conocer más de cerca lo que es la diabetes. Lo hacía con su color de referencia, el azul, predominante en los actos y también como punto de inicio de la que sería la marcha, con un círculo azul a modo de llamamiento para comenzar a caminar y recorrer la Muralla.

Amalia Moreno Díaz, presidenta de la asociación en Ávila, explicó que el motivo de la marcha era dar visibilidad a la diabetes, «ya que es una enfermedad que es silente, no duele y entonces muchísima gente no conoce la enfermedad y el que la tiene no le da la importancia que tiene».

Aunque no disponía de datos concretos del número de abulenses con diabetes, habló de una prevalencia de 13.800 personas en Ávila y provincia, de los cuales solo tienen 105 socios. «Lo que nosotros consideramos más necesario es que la gente se asocie para ayudarnos unos a otros y, sobre todo, ver las necesidades que tiene cada uno para poder conseguir resolverlo lo mejor posible», insistió.

Como asociación, sienten que tienen la necesidad de tener un local más céntrico, dado que ahora su sede está en la Casa de las Ideas, en El Bulevar. Y como pacientes, reclaman que se les «dé todo el tratamiento y los materiales que se necesitan indistintamente de que seamos una provincia pequeña dentro de una comunidad muy grande. Que todos tengamos el mismo acceso a los mismos materiales». Y aunque no habla de problemas en concreto es ese acceso, sí que se refiere a a las bombas de insulina porque «ahora mismo no se están suministrando las que en realidad hay en el mercado, lo más novedoso, que sería lo mejor para los pacientes».

Lo que no cambia es que los niños siguen debutando, descubriendo que son diabéticos, lo que en un principio es todo un shock y se quedan con la ayuda del hospital puesto que se les facilita toda la información. Más o menos en el último año se hablaría de unos 55 niños en el hospital en Ávila, aunque hay otros que se derivan a Madrid o a Valladolid, dependiendo de la zona.

Sí que reconoce que cada vez se están diagnosticando más casos y que «hay más, sobre todo en el tipo dos debido a la vida sedentaria que tenemos pero, en general, sí que hay muchísimo debut».