Critican la pasividad del equipo de gobierno con las pymes

El grupo municipal en el Ayuntamiento de Ávila ha culpabilizado al equipo de gobierno de falta de medidas de apoyo para pequeñas y medianas empresas que, aseguran desde el PSOE, están pagando las consecuencias de la pérdida de tiempo del gobierno local. En contraposición a estas críticas, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Yolanda Vázquez, ha reiterado que su grupo «seguirá defendiendo a los autónomos y pymes, generadores de empleo y riqueza en nuestra ciudad, con iniciativas y propuestas que ayuden a paliar los efectos económicos de la pandemia».

No en vano, la portavoz socialista ha recordado que «desde que comenzara la crisis sanitaria, hemos puesto sobre la mesa, ideas para minimizar el impacto en los negocios de la capital. Muestra de ello, es el documento con 39 medidas que hace ya un año hicimos llegar al equipo de gobierno con ideas de toda índole, como ayudas complementarias al pago del alquiler de locales, ayudas para impulsar la venta on line, rebajas fiscales o los ya famosos bonos para incentivar las compras». Sin embargo, y peses a las propuestas enumeradas, Vázquez lamenta que en se haya «perdido un tiempo muy valioso por la pasividad del equipo de gobierno que, todavía hoy, no ha hecho una apuesta decidida por arropar a nuestras empresas y autónomos».

reunión con la asociación. Yolanda Vázquez, acompañada de los también concejales socialistas Josué Aldudo y Eva Arias, ha trasladado estas cuestiones a miembros de la Asociación de Pymes y Autónomos de Ávila en el transcurso de una reunión, en la que, de nuevo, ha insistido en que «el equipo de gobierno ha reaccionado tarde a la hora de proteger a uno de los colectivos más importantes de la economía local».

La portavoz del grupo municipal socialista, en este punto, también ha lanzado un mensaje a la Junta de Castilla y León para «que no se olvide de Ávila en el reparto de los fondos del Gobierno de España para ayudas directas a pymes», recordando en este sentido que «en total, el gobierno ha aprobado 7.000 millones que gestionarán las comunidades autónomas».