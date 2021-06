XAV y Cs acercan posturas para un posible pacto en la Junta

Nuevo impulso al posible pacto de estabilidad entre el equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Castilla y León con Por Ávila, cuando parecía que esa posibilidad se había enfriado. Después de más de un mes sin contactos entre las partes, ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se desplazó hasta la capital abulense en donde mantuvo un encuentro con representantes de Por Ávila, una reunión “extensa en el tiempo” y también “en cuanto a los temas que se trataron”, según reconoció el presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, quien confirmó "que hubo acercamiento de posturas” entre ambos partidos con ese pacto en el horizonte.

“Hemos encontrado en Ciudadanos una buena predisposición a poder llegar a acuerdos”, afirmó Budiño a preguntas de los periodistas. "También les preocupa la situación de nuestra provincia. Encontramos en una de esas tres partes que nos tenemos que poner de acuerdo si realmente se quiere llegar a un pacto una buena predisposición, necesaria para que ese equilibrio político que debe haber en la comunidad pueda llegar a buen término”.

El presidente de XAV aseguró que con Ciudadanos no habían tenido todavía la ocasión de sentarse. "El miércoles fue la primera reunión que se desarrolló en un clima de cordialidad y abordando los puntos fundamentales que entendemos que tienen que cerrarse para que podamos llegar a un pacto de estabilidad. Se habló de las necesidades de Ávila y de las inversiones que se tienen que acometer en la provincia, que, cómo hemos dicho siempre, no son peticiones imposibles, sino que entendemos que son justas y necesarias para todos los abulenses, y el mensaje que en este sentido nos transmitió el vicepresidente fue de total disposición por su parte para poder llegar a un acuerdo”.

Con quien no ha vuelto a ponerse en contacto XAV, transcurrido un mes del último, es con el Partido Popular. “No, con el PP no hemos vuelto a hablar y como hemos dicho otras veces, no nos compete a nosotros dar el paso para ello, sino que es el propio Partido Popular el que debe hacerlo cuando lo estimen oportuno”, confirmó Budiño en declaraciones recogidas por Ical.