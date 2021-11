Horas decisivas

La cuenta atrás ha comenzado. Ytodo hace indicar que, en cuestión de días, Xavi Hernández puede ser el nuevo técnico del Barcelona. Eso sí, su club, el Al Sadd no lo va a poner nada fácil, ya que ayer por la tarde emitió un comunicado en el que señaló que, a estas alturas de la temporada, no lo pueden dejar marchar. Parece que las negociaciones han comenzado sin éxito.

Horas después de la publicación de la nota, justo cuando había terminado el trascendental partido entre el Al Saad y el Al Duhail (primero y segundo, respectivamente, en la liga catarí) con empate a tres goles, tomó la palabra el exjugador:«Ha sido emotivo, no sé lo que va a pasar. No puedo avanzar más. Estoy con muchas ganas e ilusión. Soy una persona muy positiva. Al final es un tema de sentido común. Los dos clubes saben mi postura. Espero que se solucione pronto. Han venido tanto Rafa como Mateu. Tengo mucha ilusión de volver a casa y es un tema de respeto. Es cuestión de llegar a un acuerdo. Sería llegar a casa con mucha responsabilidad».

Parece que hoy es el día clave. El vicepresidente deportivo del Barça, Rafa Yuste, y el director general de la entidad culé, Mateu Alemany, se reúnen con el dueño del club árabe, Mohamad bin Khalifa al Thani, que parece que no ve con buenos ojos que el presidente, Joan Laporta, no se siente con él, y es que eso se ve mal en un país tan clasista como Qatar.

Aparte de este obstáculo hay otro más importante:el de la rescisión. Al parecer, según algunos medios, el último contrato firmado por el catalán con el Al Sadd, que fue en septiembre y dura hasta junio de 2023, no contenía una cláusula liberatoria a través de la cual el Barcelona no tenía que abonar un solo euro para llevarse al exjugador. Eso se había previsto en el anterior, pero no en el actual.

Así, habrá que ver cuánto pediría el club catarí al equipo español para que Xavi haga las maletas para la Ciudad Condal. En un principio se habló de un millón de euros, pero una cadena de radio elevó la cifra el pasado martes a cinco, y ayer otro medio habló de 10 'kilos'.

En este punto, la entidad culé, muy castigada económicamente, confía en que la excelente relación del preparador con Al Thani facilite las cosas y se vaya gratis.

Según un diario deportivo, Yuste y Alemany tuvieron una primera toma de contacto con miembros de la directiva del club catarí sin éxito. Parece que no será fácil.

También se vieron ayer con los representantes de Xavi, Arturo Canales y Fernando Solans. Se habla de un contrato hasta 2024 y de que percibiría un sueldo menor al del Al Assad, pero eso no es problema para un hombre con 'ADN Barça'.

Dani Olmo, en el radar

Mientras el 'Kun' Agüero cuenta los días para volver al equipo (la baja es de tres meses) y diversos cardiólogos consultados son optimistas por la arritmia que sufre, el Barcelona se ha puesto a buscar un sustituto, pues nada le garantiza que esté listo en enero.

Tal y como apunta un periódico deportivo, en los planes de Mateu Alemany no entran los 'parches' como Kevin-Prince Boateng, Martin Braithwaite o el recién incorporado Luuk de Jong.

Por eso mismo se mira a Dani Olmo, al que se tanteó en septiembre y cuyo club, el Leipzig, se niega en redondo a venderlo o, como pidió la entidad culé, cederlo con opción de compra obligatoria. El equipo alemán marcha octavo en la Bundesliga y en Champions ha sido eliminado, y el catalán es pieza clave.

También suena con mucha fuerza Raheem Sterling, del Manchester City, que a pesar de su magnífica Eurocopa no cuenta para Pep Guardiola.