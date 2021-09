Jesús Caro asegura que "nunca he ocultado información"

El candidato a la secretaría general del PSOE de Ávila, Jesús Caro, ha querido contestar a las declaraciones vertidas por la otra candidata a las primarias, Leticia Sánchez del Río, que le acusaba de haber ocultado información sobre sus actividades, afirmando que su actividad económica, fiscal, laboral y social "siempre ha sido transparente", y ha pedido a Sánchez que "deje de ensuciar su imagen y de mentir a la militancia, a los socialistas y a los abulenses sobre su actividad laboral y fiscal".

“Nunca he ocultado información de ningún tipo y mi objetivo siempre es conseguir lo mejor para Ávila y los abulenses en todas las instancias. He cumplido con la legalidad y con todas las obligaciones en todo momento”, ha indicado Caro en un comunicado de prensa enviado a esta Redacción, en la que asegura también que "así lo ha demostrado el director de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, José Javier Ballarin Iribarren, en un escrito en el que se indica que no deben declararse todas las actividades ejercidas en dicho periodo, sino únicamente las que entren en alguna de las siguientes descripciones: las que hayan producido ingresos económicos, o las que puedan condicionar la actividad política del parlamentario”. Además, el letrado de las Cortes añade en su escrito que, tras toda la documentación que ha presentado en los últimos 7 años, toda la actividad de Caro es correcta ya que “no se han generado ingresos de la actividad, por lo que no resulta obligatoria su declaración” y, en cuanto a la repercusión con su actividad política “no resulta una actividad condicionante, por lo que tampoco resulta necesaria u obligada su inclusión en la Declaración de Intereses Económicos”.

Por todo ello, Caro ha pedido a Leticia Sánchez que se deje de ensuciar su imagen ante las graves acusaciones que se han vertido sin ningún tipo de verificación. “Si Leticia Sánchez considera que he incumplido con mis obligaciones fiscales, con incompatibilidades o ilegalidades, tendría que denunciarlo a los organismos que regulan e inspeccionan mis actividades, pero esto no hace más que ensuciar mi imagen en unas primarias que, desearía, se celebrasen de forma transparente, limpia y sin mentiras ni engaños”, ha concluido.