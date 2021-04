Un penalty condena al Diocesanos

Becerril.

Sevi, Jesús, Diego, Sierra, Carlos, Melero (Riky, 66’), Varo, Blanco, Vallejo (Isma, 82’), Eloy (Franin, 82’) y Kuko (Merino, 90’).

Colegios Diocesanos.

Darío, Nacho, Fernando, Dani, Moreta, Oli, Pablo Negro, Vicente, Mario Hidalgo (Ángel, 61’), Sergio Mayorga (Kike, 82’) y Víctor Meneses (Víctor, 66’).

Árbitro.

Lain Pérez.

Amonestó a los locales Melero, Riky, Franin, Jesús y a los visitantes Nacho, Ángel.

GOLES.

1-0. Minuto 70. Blanco, de penalty.

INCIDENCIAS.

Partido disputado en el campo Mariano Haro.

Un penati a falta de veinte minutos para el final puso en bandeja la victoria al Becerril en un partido muy igualado. El Colegios Diocesanos dominó el primer acto pero no supo traducir esa superioridad en el marcador y lo acabó pagando. En la segunda parte el colegiado cobró un penalti por derribo de Riky en el interior del área. En el tramo final los amarillos lo intentaron con más corazón que cabeza pero se toparon con un Becerril muy sóido que cerró filas para llevarse el gato al agua.

Primera mitad muy igualada entre ambos equipos que en todo momento dejaron la sensación de miedo a perder en el arranque de esta fase en la lucha por la permanencia. En cuanto a iniciativa y control de posesión el cuadro segoviano llevó la voz cantante mientras que el Becerril esperó sus opciones encerrado atrás esperando una pérdida en la salida de balón que comprometiese el arco de Darío. Las acciones más claras de peligro fueron para la escuadra visitante sobre toda una en botas de Vicente que delante de Sevi no acertó a rematar con precisión cuando mejor estaba jugando el Diocesanos. El peligro de los de Edu Narganes llegó sobre todo en acciones a balón parado. La más destacada un gol de Varo a la salida de un libre directo que el colegiado anuló por presunto fuera de juego por entender que el jugador palentino estaba adelantado en el momento del centro. A pesar de las protestas de la parroquia local el tanto no subió al luminoso. Salvo esas dos acciones claras poco más trabajo para Sevi y Darío que gozaron de una primera parte muy plácida de un partido repleto de control y que no acabó por romperse durante los primeros 45 minutos.

En un partido tan igualado tan sólo un pequeño detalle podía decidir el partido de un lado u otro y con la moneda al aire la cara fue a caer en favor del Becerril. En una internada por la banda Riky fue objeto de derribo. A pesar de las protestas visitantes el colegiado decretó pena máxima. Miguel Blanco fue el encargado de colocar el esférico en los once metros. A pesar de lo que se jugaban ambos equipos no le tembló el pulso y superó al arquero visitante después de engañar a Darío en el minuto 71 de la contienda con un disparo raso a la derecha mientras el arquero se lanzó a la izquierda.

El Becerril pudo abrir la brecha en el marcador con dos ocasiones muy claras de Kuko y otra de Eloy pero unas veces la falta de puntería y otras el acierto de Darío bajo palos permitieron que el Diocesanos llegase al tramo final con vida.

No obstante los últimos 10 minutos los abulenses se volcaron a por el empate bien por el empuje o porque el Becerril fue un equipo conservador. Todo a base de balones largos buscando el poderío áreo pero Sevi se mostró muy sobrio, el Becerril cerró filas y se llevó los tres puntos.