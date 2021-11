El alma de la cultura universal en formato libro

El Papiro de Ani (Libro de los muertos del antiguo Egipto), el Beato de Liébana, el Salterio Triple Glosado, el Libro de los medicamentos simples, el Libro de los juegos del ajedrez de Alfonso X el Sabio, el Liber Chonicorum (incunable que resume la historia de la humanidad hasta el año 1493), estudios del célebre Nostradamus o el Tratado de Tordesillas son tesoros bibliográficos de incalculable valor histórico, al mismo tiempo que extraordinarias obras de arte plástico, que se conservan con el máximo cuidado en algunos de los más importantes museos o colecciones del mundo.

Precisamente por esa valiosísima singularidad –y también por su fragilidad– no están al alcance de la vista del público en general, más bien están custodiados bajo siete llaves, pero durante el mes de noviembre el público abulense tendrá el privilegio de poder acercarse a todos ellos, y a muchos más de esas mismas características, gracias a una exposición que permitirá su disfrute en formato facsímil a través de reproducciones realizadas con exquisito cuidado.

'Tesoros bibliográficos. Arte y cultura a través de los libros' es el título de esta muestra que este jueves se inauguró en el Palacio los Serrano de la Fundación Ávila, exposición con medio centenar largo de ejemplares impactantes que es posible gracias a la generosa propuesta realizada por el abulense Pablo Casillas, a cuya colección privada pertenecen casi todos esos libros, y a la acogida que recibió por parte de Fundación Ávila y Caixabank y de la editorial CM Editores-Cartem para hacerla posible.

coleccionismo. Esta exposición, resumió Pablo Casillas, muestra el resultado de una labor de coleccionista «iniciada hace más de treinta años, fruto de nuestra inquietud por el mundo de la cultura», afición con no poco de pasión que se inició con el Libro de los medicamentos simples y que «poco a poco tuvo su continuidad con otros libros elegidos con la idea de diversificar temáticas». Así, en esta colección «diversa» ahora al alcance de todos los abulenses hay libros de medicina, de botánica, de religión, de arte, de filosofía…, conformando un corpus de mucho interés que lleva al visitante por un pasado a veces muy lejano, a veces menos, pero siempre lleno de mucho interés.

Además de libros de contenido literario, bellamente ilustrados, la colección que se expone en Los Serrano se acerca también al mundo del arte plástico con reproducciones magníficas de grabados de pintores de tantísima altura como Duero y Goya (están los Desastres, y también la Tauromaquia, los Caprichos y los Disparates), o de Pérez Villaamil, máximo representante del paisajismo romántico español.

Uno de los muchos atractivos de esta colección, aparte del ya comentado de poder contemplar de cerca obras maestras y únicas de la historia de la humanidad que custodian museos de todo el mundo, es que esos libros (y de verdad que a la hora de disfrutarlos que no sean los originales sino reproducciones facsímiles importa poco) regalan no sólo lo que se ve sino también lo mucho que tienen de símbolo, de metáfora de esa pasión del ser humano por crecer intelectual y moralmente que hizo posible la evolución hasta este presente que, contradictoriamente, parece que olvida, a veces incluso niega, esa semilla sin la cual no seríamos lo que somos y que se ve perfectamente en ese puñado de "tesoros bibliográficos".

La muestra puede visitarse de forma gratuita hasta el día 27 de noviembre, de lunes a sábado de 11,00 a 13,30 y de 18,00 a 20,00 horas.