CCOO acusa a Budiño de "desviar la atención"

La sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Ávila acusa al teniente alcalde de Interior, Presidencia y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, de «utilizar la regla de la acusación falsa para desviar la atención» «cada vez que se le señala como responsable de alguna irregularidad en los procesos de negociación con los sindicatos en la Mesa General de Negociación».

Tras un cruce de pareceres entre ambas partes, CCOO aclara que «la productividad de Policía Local que fue declarada ilegal el pasado 17 de diciembre de 2020, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Ávila» y que «lo fue porque su aprobación no se ajustó a la obligación que tiene el equipo de gobierno de negociar con los sindicatos cualquier tipo de productividad en el Ayuntamiento de Ávila», afirma la sección sindical en un comunicado.

«Lanzar cortinas de humo no le exime de la responsabilidad sobre aquella sentencia que da la razón a los sindicatos denunciantes, salvo que el señor Budiño pretenda que, ante las irregularidades, los sindicatos no ejerzan sus derechos o los tribunales no apliquen la ley», señala el sindicato.