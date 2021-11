Igea anuncia un proyecto de "bancalización" en los pueblos

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, anunció hoy que la Junta ultima un proyecto sobre "bancalización en el medio rural", del que prefirió no ofrecer datos al "no estar aún consolidado". En todo caso, consideró que lo "importante es tener cobertura y que los datáfonos funcionen en todo el territorio". "Quedarse sin cajeros y sin cobertura no es admisible", criticó.

Igea contestó así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a una pregunta para valorar el cierre de oficinas financieras en Castilla y León, que afecta principalmente al medio rural. La última propuesta conocida es la de Unicaja Banco, que plantea en la mesa de negociación cerrar 80 oficinas que afectaría a 400 trabajadores de la entidad.

"No podemos entrar en las decisiones de las empresas privadas, que las toman sobre la gestión de sus recursos. Así es y así debe ser", opinó el portavoz quien, no obstante, mostró su "preocupación" por el mantenimiento de los servicios en el medio rural. "No sé si la preocupación de la Junta es mucha o poca, pero los resultados están ahí", sentenció, antes de recordar que el Gobierno autonómico mantiene abiertos centros escolares con tres niños y consultorios médicos. "Nuestra preocupación es por el empleo. Buscamos la recolocación de todas las personas que pierden su empleo. Nuestro compromiso con los servicios en el entorno rural y trabajadores es bastante evidente", finalizó.