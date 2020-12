El PSOE cree que los presupuestos de la Junta "llegan tarde"

Los procuradores del PSOE de Ávila en las Cortes de Castilla y León, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, coincidieron este martes en subrayar que el proyecto de presupuestos de Castilla y León para el año 2021 "no arregla el desequilibrio histórico de esta provincia con respecto al desarrollo de otros territorios de la Comunidad y llega tarde, porque lo que ahora se destina tenía que haberse invertido hace años".

"De un primer análisis de las cuentas autonómicas se desprende que la Junta de Castilla y León hubiera diseñado las mismas con pandemia y sin pandemia, por lo que no dan respuesta al impacto económico y social que ha generado la emergencia sanitaria, según los parlamentarios abulenses", afirmó Soraya Blázquez, quien indicó que "además, son unos presupuestos que tienen un problema de credibilidad, porque la experiencia dice que para la Junta de Castilla y León una cosa es presupuestar y otra ejecutar, de ahí que sea lógico que entre la población haya escepticismo con este proyecto económico". En ese sentido apuntó que en el periodo 2011-2019, "de los 268 millones presupuestados se ejecutaron 85,3 millones, lo que supone el 32% del presupuesto para Ávila".

También criticó la procuradora socialista que en las cuentas presentadas por la Junta para 2021 "no hay políticas de refuerzo contra la despoblación y no son unos presupuestos para el cambio estructural en las residencias de mayores, que es de una necesidad imperante, además de que no apuestan por el sector cultural, que ya venía mermado y cuya situación se ha agravado con la pandemia". Hizo referencia a proyectos como el del parque de proveedores de Nissan que "fue declarado prioritario por la Junta ya en 2017 y figura por primera vez en los presupuestos de 2021" o la unidad de radioterapia, que "era un clamor ciudadano y que por fin van a tener una dotación que esperemos que se ejecute".

Por su parte, Miguel Hernández, insistió en que el incremento presupuestario de las cuentas regionales "ha sido posible gracias a la aportación histórica que ha realizado el Gobierno de España a través de entregas a cuenta, transferencia finalistas y flexibilización del déficit, si bien en el caso de Ávila no se traduce en impulsar el cambio de modelo producto que necesita la provincia para progresar".

Junto a ello, criticó que la Junta "no haya concretado en las cuentas ni consignación ni medidas para hacer frente a los problemas que plantea la despoblación de nuestros municipios ni dirigidas a los sectores más directamente afectados por la pandemia".

Los procuradores socialistas por esta provincia anunciaron que próximamente contactarán con colectivos, alcaldes y concejales, "que son los que mejor conocen las necesidades de esta provincia" para plantear enmiendas a los presupuestos, que "serán creíbles y realizables, no como el brindis al sol que ha protagonizado el PP con sus enmiendas al proyecto de presupuestos del Estado", subrayó Hernández.