Santa Teresa, precursora de la narrativa de mujeres española

La doctora Beatriz de Ancos Morales fue la encargada de abordar la vertiente literaria de Santa Teresa de Jesús en el Congreso Internacional ‘Mujer Excepcional. Cincuenta años del Doctorado de Santa Teresa de Jesús’, en una conferencia que llevó por título ‘El misticismo realista español en la literatura teresiana: Las Fundaciones’. Fue la segunda ponencia de la tercera jornada de este congreso que organizan el Obispado de Ávila, los Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica de Ávila, con la colaboración de la Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt, y que se está desarrollando tanto de forma presencial, en el salón de actos de la UCAV, como telemática.

Minutos antes de impartir su ponencia, Beatriz de Ancos explicó que «voy a tratar la vertiente literaria de la obra de Santa Teresa, y en particular he decidido que voy a comentar el Libro de las Fundaciones. Porque es un libro de madurez de la escritora, y es el que mejor refleja el misticismo realista español».

De Ancos profundizó, en primer lugar, en «el género literario que ella elige»; en segundo lugar, abordó «las técnicas literarias del realismo dentro de la literatura español» y, finalmente, habló del «enfoque femenino que la Santa refleja en sus escritos, y en concreto en Las Fundaciones».

La doctora en Teología precisó que esa experiencia literaria de Santa Teresa ha tenido su reflejo en la literatura de hoy en día. Así, apuntó que «releyendo Las Fundaciones, he descubierto que muchas de las notas características de Santa Teresa del enfoque femenino lo tenemos en la literatura actual del siglo XX y XXI». En ese sentido se refirió a Carmen Martín Gayte y a otras escritoras que «están utilizando las mismas técnicas que Santa Teresa» empleó en el siglo XVI. Y ha servido de inspiración a muchas escritoras de hoy en día. «Realmente –manifestó– se la considera una de las precursoras de la narrativa de mujeres en la literatura española». Finalmente, resaltó que «las escritoras hablan de una particular mirada femenina en la literatura, desde los temas que se eligen, la forma de tratar a los personajes, el tiempo narrativo, los espacios… Son una serie de características donde se ve claramente que hay un enfoque femenino, no me gusta decir feminista, que comparte con otras escritoras y narradoras actuales».

Profundizando en su conferencia, Beatriz de Ancos insistió en que el Libro de las Fundaciones es la obra que «mejor refleja el misticismo real de la Santa y el texto que mejor justifica el apelativo de ‘andariega’ que recibió, atribuido a Mons. Sega, Nuncio apostólico en España en aquel entonces». Asimismo, señaló que se trata de una narración «a trozos» de 15 años de viajes que «finalmente resulta coherente y bien cohesionada. Una prosa narrativa y didáctica al tiempo; pues junto al objetivo principal de su libro (dar cuenta de cómo se han ido haciendo las Fundaciones de la reforma teresiana, la obra de Dios en el mundo) la Santa no pierde ocasión de salpicar sus páginas de comentarios acerca de las virtudes que han de practicar sus religiosas o el modo de gobernar los conventos».

Por tanto –indicó Beatriz de Ancos–, la doctora mística «destaca por su competencia comunicativa en esa obra de madurez terminada unos meses antes de morir. Una capacidad que abarca desde la expresión sincera al lector de su experiencia personal de un alma totalmente enamorada de Dios, hasta las consideraciones didácticas propias de una mujer que se siente educadora de sus hermanas en religión, condición inherente, además, al ser femenino».

En definitiva, Beatriz de Ancos pretendió destacar durante su ponencia algunos aspectos que «singularizan el texto literario» del Libro de las Fundaciones: “La redacción de una ‘crónica singular’, en tanto que Teresa de Jesús rebasa con maestría y originalidad los moldes del género historiográfico (recoger el dato en el devenir del tiempo), la huella del misticismo realista en el texto literario (la contemplación en la acción) y la evidencia de algunas características o peculiaridades de la narrativa escrita por mujeres, desde la enunciación del yo narrador, revestido de una modestia estratégica, el modo de ver los espacios, y, en particular, el tratamiento del personaje femenino en la obra».