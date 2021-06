"Ninguno de los rejoneadores se va a dejar ganar la pelea"

Ávila disfrutará este sábado de una máxima figura del rejoneo, de un Diego Ventura que viene, afirma, especialmente motivado y con una cuadra, como siempre, de lujo y muy versátil. Con ella ya se ha enfrentado a ganaderías ‘atípicas’ en un festejo de rejones y el día 5 volverá a hacerlo.Será la primera vez que los de Adolfo Martín se dediquen a este tipo de festejos, pero Ventura ya antes ha dado lidia a los de Cebada Gago, a Miura, a Dolores Aguirre.... Para cuando el festejo llegue a su fin otra ganadería queda en el horizonte, la de Victorino. Todo llegará. Ganas, ilusión y la intención de escuchar al aficionado es lo que Diego Ventura se trae a Ávila, con un cartel de amigos pero también de ‘serios’ competidores, que tienen la intención de no defraudar. Con él hablamos de su cita en Ávila.

¿Cómo afrontas este reto con toros de Adolfo Martín?

Con la máxima ilusión y motivación. Es un reto importante que tenía en mente desde hace mucho tiempo y tenía que encontrar el momento de encararlo. Me tomo como algo fundamental oír a los aficionados, saber qué quieren y, si está en mi mano, dárselo. Y el aficionado quiere emoción, sentir que ve cosas diferentes, fuera de lo común. Por eso en mi currículum ya están ganaderías legendarias como Partido de Resina, Miura, Dolores Aguirre, Buendía, Felipe Bartolomé, Murteira Grave, Pinto Barreiros, Cebada Gago y Prieto de la Cal. Me faltaba Adolfo y ha llegado el momento. Y aún me queda Victorino, del que quise incluir un toro en la encerrona de Espartinas de 2018, pero no pudo ser. Es otro reto que algún día cumpliré.

¿La preparación ha cambiado con estos toros?

La preparación con los caballos es similar, lo que cambia es la mentalización porque éste es un tipo de toro con exigencias distintas. No es un encaste que me sea ajeno porque ya en México he toreado muchas corridas de procedencia Saltillo o Albaserrada y eso ya me da un bagaje que me ayuda para el sábado. Por ejemplo, es un toro con ritmo más cambiante y que suele cortar más el viaje a los caballos, así que es importante saberlo y estar preparado para darles la lidia que requieren.

¿Es el momento de renovarse y hacer gestas para ilusionar al aficionado?

El momento es siempre. Yo, al menos, lo entiendo así, por eso llevo toda mi carrera afrontando estas corridas con encastes diferentes con independencia del momento. Pero, bien es cierto, que, por las circunstancias de las que venimos, el parón tan grande que el toreo ha sufrido y la necesidad que todos tenemos de remontar la situación, la oportunidad es propicia. Como bien dices, el aficionado necesita y merece ilusionarse con grandes propuestas. Y ésta lo es. Me alegra mucho que la empresa así lo haya entendido y que los toreros y el ganadero nos hayamos comprometido.

Con Rui y Leonardo, ¿cómo definirías el cartel de Ávila?

Muy atractivo y muy valiente. Cada uno de nosotros encarna un concepto muy diferente y los tres tenemos ya una trayectoria más que consolidada. Esto garantiza capacidad para responder a la exigencia que saque la corrida y variedad de estilos y de cuadras, lo que puede divertir mucho a la gente. Somos amigos y buenos compañeros, pero también rivales con un alto sentido de la competitividad, por lo que ninguno se va a dejar ganar la pelea.

Ha generado mucha expectación la tarde, ¿qué espera de ella?

Pues justo eso, que seamos capaces de responder a esa expectación para que sea un grandioso espectáculo y que el público se divierta y no lo olvide nunca. Y, de esta forma, que la apuesta de la empresa salga reforzada y, así que, quienes no se dan cuenta aún de que éste es el camino del presente y el futuro, lo vean definitivamente.

¿Cómo es la cuadra con la que va a lidiar los toros de Adolfo Martín?

Similar a la de las últimas grandes citas de mi carrera con el aderezo de los nuevos caballos que estoy incorporando poco a poco, como Fabuloso, Velásquez o Guadiana, entre otros. Será una cuadra muy versátil porque así la he construido, en la que ningún caballo se parece a otro y cada uno de ellos me aporta aspectos diferentes para afrontar lo que cada toro te pide. Más aún, frente a una corrida como ésta de Adolfo, que, estoy convencido, no nos va a permitir bajar la guardia en ningún momento.

Se trata de una tarde heróica que pasará a la historia. ¿Es consciente de ello?

Es lo que pretendemos y lo que queremos. Ojalá que lo sea. Por las experiencias anteriores, sé que son tardes nada sencillas, durante las que pasamos por momentos diferentes de los que nos tenemos que sobreponer para triunfar. Pero, cuando finalizan, y te das cuenta de lo realizado, te colma mucho como torero. Por más años que llevemos toreando, una tarde como ésta del sábado en Ávila siempre te enseña y te descubre cosas nuevas que ya no olvidas.

¿Qué le diría al aficionado para que vaya a la plaza?

Que se va a alegrar de ir, que va a salir de la plaza pensando y diciendo «yo estuve en Ávila el día de los toros de Adolfo». Que va a ver un espectáculo de mucha verdad, emocionante, diferente, en el que no habrá ni un tiempo muerto, en el que la sensación de que va a pasar algo importante va a estar latente desde el paseíllo. Ir a Ávila es siempre un lujo para un torero y podríamos haber ido más cómodos, pero hemos elegido hacerlo apostando muy fuerte. Y lo hacemos por ellos: por el público y los aficionados. El triunfo global que pretende ser la corrida lo será de todos los que estemos allí.