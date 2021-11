La ONCE se suma a la lucha contra la violencia de género

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la ONCE quiere sumarse a esta causa con el cupón de ese día: un boleto que, en tonos lilas, lleva por lema 'La violencia machista la paramos unidas', y que se presentó este viernes en la sede de la agencia en Ávila.

Representantes de la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, entre otras autoridades, asistieron a un acto en el que, a la presentación del cupón en sí, se sumó una mesa redonda en la que se reflexionó sobre la relación que se establece entre discapacidad y violencia de género.

«A cualquier persona con discapacidad, cualquier cosa le cuesta un poco más», reflexionaba en primer lugar Javier González Jara, vicepresidente delConsejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, que apuntaba más el tiro hablando de las dificultades añadidas que para una mujer invidente tiene alejarse del horror de la violencia de género. «Por ejemplo, marcar el 016 puede ser complicado», mencionaba, «o las mujeres con discapacidad intelectual muchas veces están tuteladas por sus propios maltratadores».

Por cosas así, se habló este viernes en Ávila, resulta tan importante que toda la sociedad esté implicada en una lucha que, en el caso de la ONCE y más allá del cupón presentado este viernes, se lleva a cabo de manera activa en diferentes departamentos.

De esta labor hablaba Teresa Gutiérrez, coordinadora de Atención a Empresas en Inserta Empleo de la Fundación ONCE. «Desde 2017 recogemos en la atención a las personas la variable de la discapacidad y la violencia de género», decía. «Pero en 2020 se ha implementado un programa que cofinanzan elFondo Social Europeo la FundaciónONCE para la atención específica de estas mujeres», abundaba en su idea.

Con este proyecto, decía, se persigue no sólo la atención («porque entendemos que hay entidades más preparadas para ello», reflexionaba en este sentido), sino el «acercamiento» de estas mujeres al mercado laboral.

«Que puedan tener otra salida, porque la independencia económica que da tener un puesto de trabajo hace que puedas romper con esa situación de violencia.El no depender de tu maltratador hace que puedas levantar la cabeza, empoderarte y salir adelante», subrayaba la trabajadora de la ONCE, que aportaba también algún dato: desde el año 2017, Inserta Empleo de la Fundación ONCE ha atendido a más de 3.000 mujeres en España. De ellas, 45 estaban en Castilla y León. Y para 15 de ellas se logró una inserción laboral.

A la jornada asistió también Laura García, presidenta de la Asociación de Víctimas de Violencia de Género,Avivig, que centró aún más esas cifras. Lo hizo con un dato que da mucho que pensar: cada semana, Avivig atiende dos casos nuevos de maltrato en la capital y la provincia.

La cifra es elevada pero lo fue aún más, explicaba García, durante el confinamiento, cuando la atención se incrementó a tres y hasta cuatro casos cada semana.

«Nuestro programa estrella es el acompañamiento», explicaba la presidenta de Avivig sobre una tarea que puede prolongarse durante años, ya que salir de la espiral de la violencia lleva, decía, mucho tiempo.

«Tenemos un trabajo ingente, pero es muy positivo, porque también vemos que muchas de esas mujeres consiguen salir de la situación y colaborar con la asociación», explicaba.

La jornada, que presentó la redactora jefe de La 8 Ávila, Patricia Carrera, se cerró con el impactante testimonio de Wafa, una joven que quedó tetrapléjica después de que su maltratador la pegara un tiro.