Intensifican la vigilancia para evitar reuniones de jóvenes

Policía Local y Nacional intensificaron la vigilancia durante la jornada de hoy para evitar que se produjeran aglomeraciones de estudiantes en los parques y plazas de la ciudad, en especial en el parque natural de El Soto . Una tradición entre los estudiantes de Secundaria y Bachillerato que suele repetirse en Ávila el último día de clase antes de las vacaciones de Semana Santa.

Es una tradición que se viene repitiendo en la última década en Ávila. Los jóvenes al concluir las clases del último día y nada más comenzar las vacaciones de Semana Santa lo que hacen es reunirse para ir a comer a los parques y plazas de la ciudad. Ayer

Este año debido a las restricciones con motivo de la pandemia del Covid-19, estaban prohibido este tipo de reuniones. Las policías Local y Nacional habían aumentado la vigilancia para evitar esas aglomeraciones, que al final no se han terminado organizando, al menos no en el número de jóvenes a los que nos tenían acostumbrados. Al menos nosotros no los hemos visto en nuestro periplo por la ciudad. Si se hemos localizado algunos grupos más pequeños de jóvenes, primero adquiriendo la comida en los establecimientos de comida rápida (donde si se han producido colas de espera para adquirir la comida) y después dando cuenta de ellas en algunas zonas de la ciudad. Una de ellas, la de los jardines que se encuentran detrás del Centro Comercial El Bulevar, una zona que últimamente está siendo frecuentada por grupos de jóvenes para degustar los productos que adquieren en los establecimientos de comida rápida que se encuentran en la zona. Pero se trataba de grupos pequeños y no ocurrió como sucedía otros años, cuando la aglomeración de estudiantes era normal en este día y permitida.

El Ayuntamiento de Ávila ha comentado que la Policía Local no ha montado dispositivos especiales para el control de estos grupos. Pero si se ha vigilado de forma estática en determinadas zonas de la ciudad como El Soto o las plazas de San Francisco o El Grande. Sí han indicado que si se van a incrementar los controles de tráfico para impedir el acceso a la ciudad de personas llegadas de otras comunidades autónomas.