PGC - Sanidad dispara su presupuesto un 21%, hasta 4.366M€

Los presupuetos generales de Castilla y León para 2021 estarán evidentemente marcados por la pandemia de la covid-19 y la Consejería de Sanidad dispara sus fondos hasta los 4.366 millones de euros, un 21,6 por ciento más que en las cuentas aprobadas en 2018. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado hoy el proyecto de presupuestos para 2021 donde las tres consejerías sociales -Sanidad, Educación y Familia- acaparan el 80% del gasto, el 88% del gasto de personal y el 25% de las inversiones. En el caso de Educación, el proyecto de presupuestos contará con más de 2.350 millones de euros, un 14,6 por cieto más y alcanza ya el 19,2 por ciento del total del presupuesto. La tercera pata, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, gestionará 1.081 millones de euros, un 12,5 por ciento más, hasta suponer el 8,8 por ciento del total.

No obstante, la deuda pública será la 'tercera Consejería' que más gasto reclame, con 1.423 millones de euros, un 2,2 por ciento más, y se 'come' el 11,5 por ciento de los presupuetos generales de la Comunidad. Tal y como han anunciado tanto Fernández Mañueco como Francisco Igea, el proyecto de presupuestos presentado no hoy no contabiliza los fondos europeos del programa 'Next Generation'. "Hasta que no esté negro sobre blanco y en un papel firmado, no contaremos con ellos", ha asegurado el vicepresidente de la Junta, que ha reconocido que estos "incrementarán sensiblemente" la cuantía total del presupuesto.

El resto de consejerías incrementan también sus fondos respecto a las cuentas de 2018. La de la Presidencia repunta un 28 por ciento, con 141.138 euros; la de Economía y Hacienda hace lo propio un 9,4 por ciento hasta los 376.000 euros; y la de Agricultura crece un 10 por ciento hasta los 524.000 euros. En este sentido, el proyecto de presupuestos también contabiliza 924.421 euros de fondos de la Política Agraria Común. En cuanto a Fomento y Medio Ambiente, sube sus partidas un 5,33 por ciento hasta los 540.000 euros; la de Empleo e Industria tendrá 358.000 euros, un 13 por ciento más; Cultura y Turismo gestionará 140.731 euros, un 11,7 por ciento más; mientras que Transparencia, Ordenación Territorial y Acción Exterior se lleva 20.233 euros. Además, otros 33.748 euros serán destinados para las Cortes de Castilla y León, un 8,12 por ciento más.

"Reforzamos los servicios publicos de la Comunidad y nos sentimos muy orgullosos", ha asegurado Fernández Mañueco, que ha reconocido que "queremos estar en la vanguardia europea en servicios de calidad".