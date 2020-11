Una moción socialista pedirá impulsar el Mercado de Abastos

El impulso del Mercado de Abastos y de la transparencia en el gasto del dinero público centrarán las mociones que el Grupo Socialista llevará al Pleno de este viernes en el Ayuntamiento de Ávila. Explica su portavoz, Yolanda Vázquez, que “el apoyo al comercio local y de proximidad, así como la adecuación y la modernización del Mercado de Abastos, es algo que está, desde siempre, en la agenda política de los concejales socialistas y que regresa al pleno de mañana con una moción en la que se solicita declarar prioritaria la intervención en el Mercado de Abastos, para su inclusión en la próxima solicitud de financiación y propuesta de operación de la estrategia EDUSI”.

“En nuestra ciudad, el edificio del Mercado de Abastos y el resto del tejido comercial requiere de un impulso que no se le escapa a nadie y que necesita de inversiones reales y no de discursos. En este sentido, son muchas las oportunidades perdidas y nuestros comerciantes y, por qué no, también los consumidores, la propia ciudad, no pueden permitirse dejar pasar más tiempo porque si algo nos falta es precisamente eso”, afirma Vázquez quien recuerda que “dentro del Plan de Implementación de la Estrategia DUSI de Ávila se recogen diferentes líneas de actuación que sirven de marco para llevar a cabo la selección de operaciones a desarrollar cofinanciadas por el FEDER”.

La portavoz socialista señala que “dentro de estos objetivos, se previó la intervención en el Mercado de Abastos, como actuación de gran importancia e interés, si bien esa importancia no se ha materializado. Por ello, pedimos que se ponga en marcha el proyecto, toda vez que el periodo de ejecución material de las operaciones, así como de los pagos reales y efectivos realizados con cargo a la EDUSI finaliza el de diciembre de 2023”.

La otra de las proposiciones está encaminada a mejorar la transparencia del Ayuntamiento y, sobre todo, “del gasto del dinero público”, explica Yolanda Vázquez, quien indica en ese sentido que “por ello, además de la publicación del presupuesto o de los contratos, consideramos que se puede dar un paso más en la necesaria transparencia de la administración local con la publicación de los anticipos de caja que son aquellos fondos librados a justificar para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características, y que creemos que deben ser también de público conocimiento”.