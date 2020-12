El Casa Social acusa su falta de rodaje

No comenzó bien la temporada para el Casa Social Católica, que en su estreno en la Liga Gonalpi 2020-21 cayó por 2-0 ante el Monteresma La Atalaya Palazuelos, equipo recién ascendido a la categoría. Y es que el cuadro verdinegro realizó un mal primer tiempo, en el que estuvo falto de ritmo de juego y fue superado por un rival que, más rodado gracias a los partidos amistosos en la pretemporada, salió con más intensidad y con dos balones largos a su rápida jugadora Nahia puso el marcador con un 2-0 a su favor en la primera mitad.

En el segundo período el equipo de Toño Maroto mejoró en su juego y a los diez minutos, tras un saque de esquina, Natalia envió el balón al poste en la única ocasión clara de las abulenses, que controlaron el juego pero sin crear excesivo peligro a la portería local, con lo que el resultado ya no se movería.

El próximo fin de semana no –puente de la Constitución– hay jornada y la competición se reanudará el siguiente, en el que la Casa Social recibirá el domingo día 13 al Santa Marta de Tormes, que comenzó goleando por 9-0 al Atlético Trobajo.