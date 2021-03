Mañueco: "la moción de censura no va a prosperar"

La Moción de censura del PSOEal Gobierno autonómico estuvo muy presente en la intervención del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con la que clausuró el congreso de Ávila. Tras criticar «la estrategia» del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para «romper los pactos donde no gobierna» con el objetivo de «conseguir más poder a costa de lo que sea», aseguró que en Castilla y León «no va a ocurrir, como no ha ocurrido en Murcia y en Madrid», y la moción «no va a salir adelante».

Y cómo afronta este fin de semana hasta el debate del lunes, se preguntó a sí mismo. Pues «como siempre, con serenidad, con entereza y, aquí en Ávila, con paciencia, como decía Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza», señaló.

«No lo van a conseguir», reiteró Mañueco durante un discurso en el que afeó a Sánchez su estrategia para intentar «romper la estabilidad en las comunidades donde no gobierna en medio de esta cruel pandemia, con tanta gente necesitada y con tantos problemas sanitarios y económicos». Y es que para el presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Sánchez y los socialistas «solo se mueven por el poder, por ocupar sillones a costa de lo que sea», frente a una formación popular que es «honesta y leal, como la gente de Ávila y de Castilla y León», por lo que Mañueco aseguró que cumplirán sus pactos con los demás partidos «porque ese es uno de los grandes valores del Partido Popular», recogió Ical. «Un partido que se valora a sí mismo cumple sus compromisos», continuó enarbolando Mañueco, para quien «eso lo valora la gente» por ser «el fundamento de nuestra sociedad y de la convivencia».

Fernández Mañueco también hizo referencia a la actualidad provincial y recordó que hace cuatro años, cuando Carlos García asumió la presidencia del partido, «había dos preocupaciones, el futuro de Nissan y la radioterapia», y que hoy ambas son «una realidad». Así, recordó la reciente adjudicación de la construcción de la unidad satélite de la radioterapia y también el desarrollo del plan industrial de Nissan, a lo que unió la «ampliación de plazos» para garantizar la construcción de la piscina. Sobre la A-40, aseguró que «tiene que ser una realidad lo antes posible», para lo que demandó compromiso al Gobierno.

La lucha por la igualdad y la «protección de los más vulnerables» fueron otras de las líneas de acción esgrimidas por el presidente de la Junta, no sin dejar de destacar al PP de Ávila «como una referencia» que va a «seguir creciendo». No faltó el respaldo explícito al líder nacional porque «hablar del PP de Ávila es hablar de Pablo Casado», cuyos valores «aprendió aquí, en el PP de Ávila, y los enriqueció con su trabajo y su labor», señaló. Así, reiteró «la unidad» y el apoyo de la formación autonómica al líder nacional del partido para que sea, «más pronto que tarde, presidente del Gobierno». El presidente del PPCyL puso a la formación popular abulense como «ejemplo de éxito» al ser «uno de los partidos referencia no solo en Castilla y León sino en España» por estar «a la vanguardia» en resultados electorales.