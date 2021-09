Urgen a crear la mesa provincial contra la despoblación

La Red Abulense Contra la Despoblación, la organización que engloba a una docena de colectivos de diferentes comarcas de la provincia de Ávila que trabajan por el desarrollo rural y el mantenimiento de la población en los territorios, urge a crear «cuanto antes» la llamada Mesa Provincial contra la Despoblación, un órgano en el que participen las administraciones –ayuntamientos, Junta, Diputación y Subdelegación del Gobierno– y los agentes sociales para poder establecer el «punto de partida» para la elaboración de un Plan Estratégico contra la Despoblación.

Ahora que la lucha contra la despoblación y por el reto demográfico está en las primeras páginas de la actualidad, en buena medida por el tirón de la manifestación de la Revuelta de la España Vaciada de la que ya se han cumplido dos años, los colectivos que conforman la que puede llamarse la ‘Ávila vaciada’ insisten en la necesidad de lograr un pacto provincial, como el que se pide para el conjunto del Estado, para empezar a trabajar en serio frente a la despoblación.

Juan Carlos Soto, miembro de Ávila Resixte (uno de los colectivos pioneros) y de la Red Abulense Contra la Despoblación y delegado de Ávila de la Coordinadora de la España Vaciada, explica que entre todas las acciones que se reivindican en este ámbito para la mejora de las condiciones del medio rural «la prioridad es la creación de esa mesa de trabajo» para poder establecer un «punto de partida», algo que «ya hemos pedido en muchas ocasiones pero que no acaba de ponerse en marcha».Y es que, a su juicio, «si no se considera que el problema de la despoblación es el más grave que tenemos y no hay coordinación y cooperación entre las diferentes instituciones y los agentes sociales que estamos en el territorio, seguirá habiendo medidas puntuales e inconexas entre sí», no se llegará a la raíz de los problemas y «de poco nos va a servir». «Ya no queremos tiritas, necesitamos inversiones y una política coordinada para que sea efectiva», dice.

Junto a la creación de esa mesa de trabajo, el también animador sociocultural y agente de desarrollo rural cree que también hay que poner en valor «todo lo que se está haciendo en el medio rural de la provincia abulense y que no se visibiliza», acciones individuales y colectivas que se están llevando a cabo en las distintas comarcas y que a su juicio deberían ponerse de relieve en unas jornada. «Entendemos que los territorios, las gentes de los pueblos, tienen mucho que decir sobre lo que hay que hacer en los mismos», destaca Juan Carlos Soto, quien lamenta que hoy en día, y pese a la toma de conciencia del problema de la despoblación, «sigue faltando voluntad política real para poner en marcha este proyecto de cambio».

Lea la noticia completa en la edición impresa