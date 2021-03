Eventos, entre la incertidumbre y esperanza de reactivación

VIRGINIA y Borja han aplazado dos veces su boda, primero de 2020 a 2021 y ahora a 2022. Quieren una boda normal, una fiesta en toda regla, y en estos momentos no tienen la seguridad de que este atípico año le podrá ofrecer su celebración soñada. Roberto y Paula, sin embargo, tras suspender su boda el año pasado están decididos a unirse en matrimonio este año. YLaura y José, tras dudarlo, se casaron el año pasado, un 2020 marcado por la pandemia que, pese a todo, abrió una ventana a los eventos en verano, antes de que la segunda ola volviera a dar al traste con las esperanzas del sector. Estos son solo un ejemplo de las diferentes decisiones adoptadas ante las opciones que se abrieron ante las parejas el año pasado, un ejercicio caracterizado por la suspensión y/o aplazamiento en cascada de los eventos en el tramo inicial del estado de alarma y la reactivación a medio gas con la desescalada y el corto periodo de nueva normalidad. El respiro del verano, eso sí, no impidió la caída de la facturación en todos los segmentos asociados a los eventos, como restaurantes y hoteles, moda, peluquería, agencias de viaje o fotógrafos, entre otros, un descenso drástico de la actividad en muchos casos para el que de momento no se ve una clara recuperación.

Yes que la «incertidumbre» sigue marcando al sector de los eventos. Aunque existe la esperanza de que la evolución a la pandemia permitirá un tramo final de primavera y un verano de celebraciones, aunque sea con algunas limitaciones, la inquietud por no saber cómo y cuándo se levantarán las restricciones derivadas de la crisis del coronavirus, entre ellas el confinamiento perimetral o la reducción de aforos, sigue estando muy presente en las empresas del sector y en las personas que están pendientes de su fiesta de boda, bautizo o comunión. Así, se debaten entre la incertidumbre y la esperanza en la reactivación, pensando en que este 2021, sin llegar a ser un año normal, pueda ser «mejor» que el 2020, algo así como un ejercicio de «transición» hacia la ansiada normalidad. Ganas, en empresas y clientes, no faltan.

Uno de los segmentos más afectados por las restricciones sociales a los eventos, y motor de los mismos, es el de la restauración. El Hotel Cuatro Postes de la capital suele dar unas cien bodas en un año normal y en 2020 se quedaron en 21, todas bajo el paraguas de la seguridad y sin ninguna incidencia. La caída no fue tanto por el número de celebraciones como por el de comensales, ya que la reducción de aforos y el miedo por la pandemia acabó por rebajar la media de asistentes a prácticamente la mitad, tanto en bodas como en comuniones. «En las comuniones, en septiembre, dimos alguna más que el año anterior pero con muchos menos asistentes, con lo que al final la facturación baja», destaca uno de los responsables del hotel, Marcos Sánchez.

Lea la noticia ampliada en la edición impresa