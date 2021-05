Feria del Libro Antiguo abre sus puertas con amplia oferta

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión ha abierto esta mañana sus puertas en el Paseo del Rastro de Ávila, con una variada oferta tanto en temática como en precios, que oscilan entre un euro y “cantidades mas serias” de libros antiguos y únicos.

Desde el ayuntamiento de la ciudad se ha cursado una invitación a la ciudad para que los abulenses y visitantes puedan acercarse hasta esta Feria, que ayer se abrió sus puertas en el Paseo del Rastro. Para el concejal de Cultura, Ángel Sánchez JIménez, el libro en este caso vuelve a ser protagonista después de una feria del libro tan intensa y tan interesante. Según el concejal de Cultura, con esta nueva feria se nos presenta otro reto. “El reto es encontrar el tesoro. El tesoro es el libro antiguo, que siempre requiere de una búsqueda. Todos tenemos libros que queremos poseer, no lo hay en una librería y no tenemos acceso a el. Una manera es mancharnos las manos con el polvo del libro viejo. También encontramos el olor y el color del libro viejo, que supone un reto para los bibliófilos. “Porque un reto es enconcontrar un libro que llevamos diez-quince años buscando”. Reconoce que Internet ha facilitado ciertas cosas, pero no todo está en Internet. Por eso pienso que la ciudad debe estar aquí, viendo, mirando, buscando libros. Tenemos para todas las edades. Para niños, jóvenes bibliófilos, para historiadores… Creo que la ciudad debe implicarse como lo hizo con la Feria del Libro y disfrutar del libro. En este caso del libro antiguo, que merece la pena por su singularidad. No va a haber muchos ejemplares de un mismo libro, que en estos casos ya tiene un uso y una personalidad propia”.

José Manuel Suárez miembro de la asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León (Albacal). Se mostró encantado de estar en Ávila, aunque por un lapsus dijo estar en Valladolid, porque unos días antes habían estado en la feria de la ciudad de Pucela. Comentó que están adoptando todo tipo de medidas anticovid. En total son seis los libreros de distintos puntos de la comunidad autónoma que ofrecen sus libres en los diferentes puestos abiertos en esta Feria que va a permanecer abierta desde ayer hasta el próximo domingo, día 30 de mayo.

En esta feria se puede eoncntrar un poco de todo, desde Historia, clásicos, temas locales de Ávila y de sus personajes ilustres. También coleccionismo y postales. En un gran abanico de precios. “Puedes encontrar de distintos precios, desde un euro hasta cantidades un poco más serias de libro antiguo, con ejemplares únicos.

En cuanto al funcionamiento de la feria de Ávila el portavoz de Albacl indicó que están “contentísimos porque la gente responde muy bien en esta ciudad. Estamos acompañados casi todos los días de gente”.