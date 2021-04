Dos finales «con la necesidad de ganar»

No consiguió el Ávila Auténtica El Bulevar certificar su permanencia de manera matemática en la Liga EBA- Grupo AB. Lo tenía en su mano en la cancha de un UEMCReal Valladolid sin opción alguna a pelear por una salvación que hace tiempo ve desde lejos desde la posición de colista. Sin embargo fueron los del pabellónPisuerga los que pusieron la intensidad, la concentración y la energía que necesitaba un partido que tenía el premio añadido de la salvación para los de José Antonio Sánchez pero que se quedó en Valladolid (78-71). «Merecieron la victoria» reconoce sin tapujos el entrenador madrileño, como reconoce que «estuvimos blandos. Nos afecto mucho el parón de la competición estas semanas. Para nosotros fue como volver a empezar. Nos ha cortado las sensaciones» comentaba tras lo vivido en Valladolid un entrenador que esperaba que los suyos dieran continuidad a las tres victorias consecutivas y especialmente el juego que habían desplegado en las últimas tres semanas de competición antes de marcharse al parón.

«Estábamos frescos físicamente, pero hemos acusado la falta de competición.No es una excusa, porque el resto de equipos también ha parado» comentaba tras lo vivido en un duelo en el que «hubo algunos jugadores que no aparecieron» advierte ante una situación que no se debe volver a repetir. «Cuando aportamos todos, sumamos».Y en Valladolid faltó el aporte de muchos.

No consiguieron los verderones cerrar su permanencia y ahora por delante «nos quedan dos partidos, dos finales, a las que llegamos con la necesidad de ganar» comenta para no tener que depender de lo que puedan hacer sus rivales. «Pero para pensar en ganar debemos volver a encontrar nuestra mejor versión, nuestro baloncesto para competir bien». Yla primera parada en este final del camino será el líder, el USAL La Antigua, el sábado a partir de las 19,00 horas.

Una pelea a tres bandas para evitar una plaza de descenso

El Ávila Auténtica El Bulevar afronta la recta final de la temporada 2020-21 en la Liga EBAGrupo AB con dos partidos por delante.El primero de ellos en casa, ante el USALLa Antigua, y el último en la cancha del Raisán Pas Piélagos. Lo hace en estos momentos con una victoria de diferencia ante el CBLa Flecha y el Grupo Inmapa Filipenses, este último en novena posición y marcando el descenso. «Serán dos finales.Afortunadamente tenemos el average particular ganado ante nuestros rivales» comenta el entrenador madrileño.Un triunfo sería suficiente de este modo para asegurar la permanencia. Tiene el CBLa Flecha un calendario que le llevará este sábado a recibir en su cancha al Cantbasket04 y visitar la cancha, en la última jornada, del UEMCReal Valladolid. Por su parte el Grupo Inmapa Filipenses debe recibir en su cancha al Conspur Bezana mientras que viajará en la última jornada al pabellón del Cantbasket04. Con la primera posición decidida, es la pelea por la permanencia lo que queda abierto en una pelea a tres equipos.