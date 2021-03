La covid acapara el 30% de quejas al Procurador del Común

El treinta por ciento de las quejas recibidas durante el pasado año por el Procurador delComún estuvieron relacionadas con la covid-19 y en su mayoría correspondieron a sanidad, educación y servicios sociales, así como a los servicios que se prestan en el medio rural. Así lo pone de manifiesto el informe anual del año 2020 presentado por el Procurador del Común, Tomás Quintana, a las Cortes, que recoge 1.807 quejas y actuaciones de oficio relacionadas con el SARS-Cov-2 del total de 6.342 registradas en el año de la pandemia. En concreto, el informe entregado por el defensor autonómico al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, recoge la tramitación de 6.248 quejas a instancia de parte –544 más que en 2019– y 94 actuaciones de oficio, así como 966 resoluciones a partir de las quejas recibidas de los ciudadanos, con una aceptación por parte de las administraciones públicas del 78,68%, mientras que en las actuaciones de oficio fueron dictadas 122 resoluciones, las cuales fueron aceptadas casi en su totalidad.

Como la actividad desarrollada durante 2020 por la Defensoría ha estado relacionada con la situación provocada por la pandemia, el informe correspondiente a ese ejercicio refleja esa actividad de forma particularizada. Así del total de los 6.342 expedientes tramitados, un total de 1.807 están relacionados con la pandemia, derivados de las 1.766 quejas, de ellas en materia de sanidad 702; en educación 456 y en Familia e Igualdad de Oportunidades 337, incluyendo en estas últimas todas las quejas relacionadas con el funcionamiento de las residencias de mayores y de personas con discapacidad.

Por otro lado, de las 41 actuaciones de oficio iniciadas con relación a la covid-19, 18 de ellas se dirigieron a entidades locales y dos a las Universidades públicas, el resto a la Administración autonómica. La Institución, como destaca en la presentación del informe, ha intensificado la realización de actuaciones de oficio con las que evidencia su compromiso con el medio rural, mediante la iniciación de 94 expedientes. Se constatan actuaciones de oficio como la falta de medios de protección frente al contagio; o la atención sanitaria y sociosanitaria en las residencias. También se abordó la situación de los alumnos de cualquier ciclo formativo en la situación de confinamiento.

Ayuntamientos

Por otra parte, el Procurador del Común incluye en su informe una lista de más de un centenar de ayuntamientos, en concreto 107, a los que se ha abierto expediente por no responde a sus peticiones de información o a sus recomendaciones. 19 se refieren al apartado de los que no contestaron a las peticiones y 88 al de no contestar a recomendaciones del Procurador del Común.