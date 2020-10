PP, PSOE y Cs se enzarzan por una PNL en defensa del Rey

Los últimos acontecimientos y polémicas relacionadas con el Rey Felipe VI llegarán a las Cortes de Castilla y León la próxima semana después de que los grupos que ostentan el Gobierno Regional, Popular y Ciudadanos, lleven al próximo pleno de las Cortes, previsto para el 6 y 7 de octubre, una proposición no de ley en defensa de la Constitución española, la monarquía y la figura del rey Felipe VI. Una iniciativa con la que buscarán que se pronuncie el portavoz socialista y secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, al que el popular Salvador Cruz ve «silente». Una PNL ante la que el líder socialista ya avanzó ayer su postura y aseguró al Partido Popular y Ciudadanos que no existe ninguna «duda» sobre el apoyo de su partido al orden constitucional, la corona y la bandera. «La monarquía, la bandera y la Constitución son de todos», replicó ante la iniciativa que llevarán al pleno de la próxima semana. Además, acusó al Partido Popular de utilizar estas propuestas para tapar las investigaciones de casos como la ‘Gürtel’ o la ‘Kitchen’.

La iniciativa conjunta de populares y naranjas responde, según ambos grupos, a los ataques que están sufriendo tanto la Carta Magna, como la corona española, desde algunos sectores, tras lo sucedido con las críticas de algunos ministros del Gobierno, entre ellas el vicepresidente Pablo Iglesias, y Alberto Garzón, por la llamada del rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

En ese sentido, el popular Salvador Cruz argumentó que la sociedad está viviendo «momentos preocupantes» y que es «absolutamente necesario» que las Cortes se pronuncien de forma inequívoca en defensa de la Constitución, el Estado de derecho y todas las instituciones, entre ellas, la figura del rey Felipe VI. «Existen formaciones que tienen como objetivo acabar con la Carta Magna y la transición», dijo, que a su juicio es el mayor periodo de desarrollo, económico, social y de convivencia, ante lo que lamentó que no se hayan pronunciado ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni Tudanca, a diferencia de otros socialistas, como el aragonés Javier Lambán o el castellano manchego Emiliano García-Page.

Por ello confió en que las Cortes aprueben esta iniciativa de forma prácticamente unánime para enviar un mensaje de apoyo desde Castilla y León, que dijo es el «corazón de España». Finalmente, el portavoz de Ciudadanos, David Castaño, también defendió esta proposición para proteger la Constitución de 1978, para que se respete la separación de poderes y defender la figura del monarca, según informa la Agencia Ical.

Un favor a Vox

Por su parte, el líder del PSOE regional, Luis Tudanca, expresó durante la comparecencia posterior a la reunión de la Junta de Portavoces su sorpresa por que la proposición no de ley conjunta de PP y Cs no lo sea del todo e incluya también a Vox, la «extrema derecha» a la que aseguró están prestando un favor «impagable» con este discurso. En ese sentido, el dirigente socialista condenó que el PP utilice la bandera, al rey y a la Constitución para que no se hable de quien vulnera la ley, a través de tras como la ‘Gürtel’ o la ‘Kitchen’, que implican –dijo– al exministro Jorge Fernández Díaz así como al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó. Además, condenó que atacan con los símbolos del país como si solo si fueran propios