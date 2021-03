Piden "flexibilización" para ingresar en residencias

El nivel 4 de alerta sanitaria está provocando en este momento una situación desconocida en las residencias de personas mayores. Alguien que quiera ingresar en ellas o lo necesite no lo puede hacer si no cumple determinadas condiciones que no serían necesarias si se hubiera determinado un riesgo más bajo.

Lo que está provocando esta situación es problemas de viabilidad de los centros, despidos de trabajadores y dejar sin una opción a esas personas mayores.

Ana María Rodríguez, vocal en Ávila de Acalerte (Federación Castellano Leonesa de Atención a la Dependencia) y también directora de Decanos en Ávila, explica la situación que se está viviendo y que hace que una persona pueda ir «a un hotel, a un bar o al cine pero no a una residencia». El nivel 4 de alerta, dice, hace que solo pueden entrar en una residencia personas con el grado 3, 2 y ahora se ha incorporado el 1 de dependencia o que estén en una situación de desamparo o prioridad social. En el caso de la dependencia hay que seguir todo el proceso para conseguir la evaluación y en los otros dos se precisa un informe del trabajador social para lo que hay que cumplir una serie de requisitos.

Pero hay casos en los que se produce una necesidad inmediata, o simplemente un deseo de la persona, que se puede llegar a complicar. Ella misma pone algunos ejemplos, como el hecho de una persona mayor, válida, pero que sea atropellada por un coche, no tiene la dependencia solicitada y después puede necesitar una rehabilitación «y no puede venir a un centro» porque «necesita un informe que a veces se lo hacen y a veces no» y «se complican los casos».

También en situaciones de viudedad, con dos personas que eran válidas, y se queda una sola que a lo mejor no se maneja en su casa o está en una situación de miedo o depresión. Pero no pueden acudir a la residencia «porque desamparo no es, es que tiene miedo o una depresión» y así podrían estar acompañados o con grupos con actividades hasta que estén preparados para volver a casa.

Hay muchas circunstancias que pueden derivar en la necesidad de ir a una residencia, aunque sea de forma temporal. «Gente que está bien hoy y mañana le da un ictus», afirma, o cosas tan simples como una operación de cataratas en una persona que está bien y vive sola pero necesita alguien para echarle las gotas los dos meses siguientes. Necesita estar este tiempo y luego volver a su casa por lo que pide «flexibilización» en un lugar que ahora se entiende como seguro (porque se ha hecho la vacunación). Lo que se pide, en definitiva, es «abrir las residencias sin grado de dependencia a las personas que necesiten o quieran entrar a que les cuiden, a no estar solos o hacer rehabilitación».

Para ella la situación actual no tiene mucha lógica y hace que los centros se estén quedando con «muchas plazas vacantes» aunque hay gente que quiere ingresar. Y es que, además, de las situaciones más concretas, puede tratarse simplemente de una persona con 65 años que «no quiere estar solo en casa, quiere irse a una residencia y no le dejan» aunque «puede ir al cine, puede ir a un bar pero no a una residencia».

Respecto a la necesidad de informes, el trabajador social correspondiente puede hacer un informe de prioridad social o desamparo pero hay que cumplir requisitos como que no tengan medios o familia pero a veces no se dan. Cuando se llega a este punto y se cumplen los requisitos los informes se hacen pero el problema es «gente normal que quiere ingresar en una residencia». Hay casos en los que un trabajador social «puede decir que no hay datos suficientes para demostrar que una persona está en desamparo o no. Desamparo es cuando no tienes quien te cuide y no es nada fácil y se están dando problemas para ingresar a gente», insiste.

En el caso del hospital, sobre todo si hay mucha presión asistencial, puede ser «más fácil que la trabajadora social haga el informe» pero a veces no se da esa situación porque están en casa.

Y luego está el tema de la dependencia (que reconoce que va más rápido que en otras comunidades pero aún así lleva su tiempo), que consideran que es relativo teniendo en cuenta que es un derecho y no obligación y se hace para que te den una ayuda. Esto hace que gente que sabe que no les van a conceder nada, por ejemplo si cuentan con recursos, no quieran entrar en todo ese papeleo y eso impide entrar en una residencia.

Las quejas también llegan al hecho de que «estamos en nivel 4 porque Sanidad quiere que lo estemos en la comunidad pero nosotros estamos en nivel 2 en Ávila ahora mismo» e «igual que se han flexibilizado unas medidas» para ir a un bar o al cine podría hacerse en este sector. «Si estuviéramos en nivel 3 no habría este problema», afirma, pero «llevamos desde noviembre sin poder ingresar a un montón de gente y al final tenemos que cerrar plantas y despedir a trabajadores y así todas las residencias, con gente en casa que quiere ingresar».

En una situación normal, sin pandemia, cualquier persona podría ingresar «cuando le dé la gana» y ahora se enfrentan a una situación diferente en la que ella pone en duda bajar de nivel cuando pase la Semana Santa. «Si ahora mismo no estamos en condiciones para pasar la comunidad, me vas a contar el 9 de abril cómo vamos a estar», concluye.