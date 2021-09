Leticia Sánchez critica a Caro por ocultar información

Leticia Sánchez, candidata a la Secretaría General del PSOE de Ávila, informa mediante un comunicado de prensa enviado a esta Redacción que ha solicitado a la dirección del PSOE, que actúe y haga asumir las responsabilidades pertinentes a Jesús Caro como senador y como candidato a la secretaría general en el proceso de Primarias después de conocerse que ha ocultado a la ciudadanía información relevante sobre las actividades que ha desarrollado en los últimos cinco años, en contra de lo que exige tanto en el Código de Conducta de las Cortes Generales como en el Código Ético del PSOE.

En ese comunicado, Leticia Sánchez ha recriminado a Jesús Caro que intente desviar la atención sobre la gravedad de lo ocurrido con el hecho de que no ha recibido retribución alguna en ese periodo de tiempo. “Si ha obtenido o no ingresos, no es relevante, lo determinante es que en el año 2015 pidió compatibilizar el ejercicio privado de la industria cárnica con su condición de Portavoz del PSOE en la Diputación de Ávila con dedicación exclusiva, y eso lo ha ocultado en el Senado”.

En concreto, solicitaba a la Diputación Provincial de Ávila la compatibilidad “para su actividad profesional ordinaria relacionada con la agricultura y con un negocio familiar dedicado a la fabricación cárnica”, del que era administrador solidario y, en consecuencia, responsable de incrementar, con su actuación, el negocio y patrimonio del mismo a través de las decisiones que toma en el órgano de gobierno de la sociedad. Unas decisiones que, además, pueden tener repercusión en el capital social, del que Jesús Caro tenía participación hasta que le vendió a su hijo el día 7 de mayo de 2.019, por tanto, dentro del periodo de cinco años a los que se refiere el Código de Conducta de las Cámaras.

Al respecto, en la declaración de intereses económicos que firma, asegura: “durante el plazo señalado, además de lo anteriormente señalado, no he desarrollado otras actividades que puedan considerarse relevantes”. Sin embargo, ese juicio no le corresponde realizarlo a él, según Leticia Sánchez, para quien, “a Jesús Caro le corresponde dar cuenta de todas sus actividades y cumplir así con las exigencias tanto del código ético socialista como del Código de Conducta de las Cámaras”.

Cabe señalar también, recuerda Sánchez, que Jesús Caro es vocal de la Comisión de Incompatibilidades de la Cámara Alta y, por tanto, debe de abstenerse de intervenir en este caso por ser parte del mismo.

"Como ciudadana, independientemente de su condición de militante socialista y candidata en las Primarias", Leticia Sánchez defiende que "la transparencia de los cargos públicos es fundamental para trasladar a la sociedad un mensaje claro de regeneración democrática y actitudes como la que ha demostrado Jesús Caro en nada contribuyen a generar confianza en la clase política", ha indicado.

“Alguien que es senador y aspira a representar al Partido Socialista como Secretario General en esta provincia tiene que ser el primero en dar ejemplo y cumplir con el compromiso de transparencia que exige la normativa estatutaria”, ha manifestado Leticia Sánchez.

“El Partido Socialista ha hecho bandera de la transparencia, Jesús Caro no ha sido transparente y debe por ello asumir las responsabilidades sobre este incumplimiento, después de saberse que ha ocultado una información relevante para los ciudadanos, más en una provincia pequeña como Ávila”, ha insistido Leticia Sánchez.

De lo contrario, ha apuntado, “estará en juego la credibilidad del conjunto del Partido Socialista y se estarán generando entre la ciudadanía dudas sobre si prevalecen los intereses particulares a los intereses generales, algo que rechaza de plano el Código Ético Socialista”.