De Mesa lidera a un Real Ávila con ganas

Real Ávila.

Christian; Walter, Llorián, Carlos Pascual, Tendero; Juanpe (Grillo, 70’), Ortolá, Ivi (Del Monte, 80’), De Mesa; Espada (Rengel, 56’), Rober (Jou, 70).

Ribert.

Chuchi; Mochis, Dani, Lolo; Gus (Álvaro Jiménez, 79’), Álvaro Martín, André (Gatu, 61’), Nono, Mongil; Mati (Rojo, 75’), Ramajo

Árbitro.

Laín Pérez.

Mostró cartulinas amarillas al encarnado Ivi; y a los visitantes Álvaro Martín y Nono.

Goles.

1-0 (52’) Espada.

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la primera jornada de la Tercera RFEF – Grupo VIII disputado en el Adolfo Suárez

El Real Ávila se estrenó con éxito ante su público en la nueva Tercera RFEF en una tarde en la que fueron de menos a más ante un Ribert que quiso demostrar que, pese a su condición de recién ascendido, no serán una ‘perita en dulce’, pero al que le faltaron piernas y se le derrumbó el ánimo cuando el partido comenzó a sumar minutos. Le pusieron los encarnados las ganas que tanto pide y reclama Rubiato en un primer encuentro que mostró aún sobre el césped un equipo por hacer –Juanpe y Ortolá entraron poco en juego– pero que encontró en el gol de Espada, las ganas de Rober y el resurgir de Javi de Mesa sus mejores virtudes. Porque el ‘10’ ha vuelto. «Para mi es el jugador más determinante de la categoría, pero debe entender que el partido no es sólo cuando te llega la pelota» señalo a su conclusión Rubiato. Si De Mesa asume la idea, y ante el Ribert la asumió, puede ser el mejor fichaje del verano.

Acabó la tarde con aplausos pero arrancó con sobresalto cuando en la primera jugada del partido –minuto 1– André recibía sin oposición dentro del área tras un saque de banda. Se despistó la zaga y el visitante se perfiló al disparo, que golpeó con dureza al palo. Comenzaba con ganas un Ribert que se aprovechaba de los nervios y las dudas de un Real Ávila que no sabía como detener a Ramajo y Mati. Y fue Ramajo el que volvería a llevar el peligro al área encarnada –minuto 6– en una nueva contra. Le taparon bien, pero cedió a la llegada de Nono, que desde fuera del área quiso probar con un disparo colocado. No tuvo problemas Christian. Necesitaba el balón el equipo de Rubiato, pero no aparecían Ortolá ni Juanpe. Se tenía que multiplicar Tendero. El lateral tuvo trabajo con Álvaro Martín.El carrilero exploró la banda cuanto quiso. Y en una de ellas –minuto 16– tras combinar con Nono se plantó en el área. El pase a Ramajo en el segundo palo era claro, pero apostó por resolver. El disparo se le marchó fuera. Eran los mejores minutos de los de Jehu Chiapas.

Acumulaba ocasiones el Ribert, trataba de equilibrar la balanza el Real Ávila.La solución, De Mesa. Se le vio con ganas al ‘10’, con y sin balón. Confió que llegaría el error entre Monchi y Chuchi y llegó. Salió el portero lejos de sus dominios y el bote del balón le jugó una mala pasada. Le superó por alto. De Mesa estaba con la caña puesta. Sin portero, quiso buscar la portería rival, pero el repliegue salmantino evitó el susto. Comenzaba a recuperar terreno el equipo de Rubiato. Probaron Rober, Espada e Ivi sin suerte. El equipo acabaría la primera mitad sin probar los guantes de Chuchi. Sería un final como el inicio, con susto.Porque con el crono ya apuntando el camino a vestuarios minuto 40– el Ribert volvería a tener una clara ocasión cuando André subió la banda en una contra para poner el centro al segundo palo.Por allí apareció Ramajo.Lo hizo exhausto, sin fuerza. Golpeó el balón, pero lo mandó fuera. Aún no lo sabían pero acabarían lamentando el fallo.

Tras el descanso todo cambió. Se quedó en los vestuarios el Ribert. Los salmantinos, a la espera de sus últimas incorporaciones, desaparecieron del partido. Tenía que aprovechar la oportunidad el Real Ávila y lo hizo. Fue en una contra de libro. Corrió Rober al espacio, como tantas y tantas veces. El ex del Talavera la bajó con la cabeza, la controló con el pie y la protegió con el cuerpo ante el acoso de Lolo para acercarse al área y levantar la cabeza. Por detrás llegaba en tromba Espada, que recibió el balón en una clara invitación al 1-0. La puso por debajo de Chuchi para colocar el primero en el marcador (minuto 52) en una acción que lo cambió todo.

Los salmantinos, muy justo físicamente, se vieron vulnerables.Los encarnados, aún con piernas y pulmones, capaces de hacer llegar el 2-0. Y lo tuvieron cerca. Porque las ocasiones comenzaron a sucederse. Ivi –minuto 60– se encontró con el lateral de la red tras una gran jugada de Rengel; Juanpe se animó a romper las líneas para plantarse ante Chuchi, aunque le faltó puntería;Carlos Pascual quiso hace el suyo a saque de córner, pero su cabezazo se marchó alto; pero especialmente lo quiso y lo mereció De Mesa, que se inventó una jugada espectacular para levantar a todos de sus asientos. Recibió en banda –minuto 74– y encaró Mochis y Gus, que quisieron ayudarse para detenerle. La picó para pasar entre ambos y encarar a Dani, al que dejó sentado en el suelo con una pisada para irse por línea de fondo y disparar sobre la portería de Chuchi, que tapó bien. Mereció el gol tanto el ‘10’ como un equipo que, con estos tres primeros puntos, se ha ganado el margen necesario para seguir puliendo el nuevo proyecto.