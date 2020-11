Drag Race España

Atresplayer Premium adaptará en España uno de los formatos televisivos más reconocidos a nivel internacional de los últimos tiempos: Drag Race. El programa americano que ha conquistado al público y a la crítica desde su nacimiento en 2009 aterrizará en la plataforma de pago de Atresmedia próximamente tras estar galardonado con 19 premios Emmy, haber sido adaptado con éxito en numerosos territorios y ser uno de los formatos más reclamados en nuestro país.

La versión española de Drag Race buscará a la mejor superestrella drag de España a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminados y conseguir así coronarse como la ganadora.

Las drag queens se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son los mejores en su campo. La prueba final siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus espectaculares looks. Para decidir quién es la eliminada, las dos peores participantes se enfrentan en un duelo que consiste en ser la más experta haciendo lip sync (sincronización labial). La peor quedará fuera.

Con 12 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, la versión original es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas.

El programa ha sido adaptado con éxito en países como Tailandia, Reino Unido, Canadá y Holanda. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa. Además, el formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de tres millones de seguidores en Instagram.

Drag Race ya tiene 19 premios Emmy, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RauPaul (foto), el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en dos ocasiones.

Atresplayer Premium va por delante y sigue creciendo tras haberse coronado como la plataforma española líder de una televisión en abierto. A la larga lista de series y documentales originales que ha estrenado en este último año se una ahora el primer formato de entretenimiento original y exclusivo de la plataforma.

A finales del mes pasado Veneno llegaba a su fin en la plataforma. La serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre la historia de Cristina Ortiz, ha marcado un antes y un después en la ficción española. Protagonizada por cuatro mujeres transexuales, algo que ya ha gestado un precedente, Veneno ha sido aclamada por los espectadores y los críticos, señalada como una serie «imprescindible».

A Atresplayer Premium no deja de llegar contenido. La plataforma es la que más series nuevas ha emitido en este 2020 y continuará haciéndolo durante los próximos meses. Durante este año se han estrenado ficciones como La Valla, #Luimelia, renovada por una tercera temporada-, Benidorm o los documentales Pongamos que hablo de Sabina y El instante decisivo.