Las obras en la Escuela de Música, en vacaciones, pide el PP

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila insiste al equipo de gobierno en que realice inversiones enla Escuela de Música durante las vacaciones escolares, y mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción solicita una planificación para ejecutar esa partida en verano.

En ese comunicado, el concejal popular Mario Ayuso, asegura que «se puso como excusa estas actuaciones para subir las tasas a los alumnos de la Escuela de Música», y comenta que «dado que el alcalde no cumplió su palabra y no ejecutó ni un solo céntimo de esta partida, deberían haber devuelto la subida de la tasa a todos los matriculados que la pagaron el año pasado».

Desde el PP se informa que durante la Junta de Gobierno Local celebrada el 9 de abril, el grupo municipal popular «ha vuelto a solicitar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila que se realice una planificación, de cara a las vacaciones escolares de verano, para acometer obras en el edificio de la Escuela Municipal de Música por un importe de 30.000 euros, cuantía que está reflejada en los Presupuestos de 2021 para tal fin».

Mario Ayuso, portavoz del PP en la Comisión de Hacienda, indica que «ya en la Junta de Gobierno Local del 11 de marzo solicitamos que se aprovecharan los días sin docencia durante la Semana Santa, pero no tuvieron en cuenta nuestra petición».

Asimismo, durante esa misma reunión, los populares pidieron que se insonorice alguna de las salas donde sea más necesario actuar, como es el caso del aula contigua a la de dulzaina que, además, comparte pasillo con batería.

partida no ejecutada. Según el PP, el equipo de gobierno dispone ahora de 30.000 euros porque en 2020 no ejecutó la partida de15.000 que había dispuesto. El edil del PP apunta que «durante el año pasado reclamamos insistentemente, sin ningún resultado, que se llevaran a cabo las mejoras en esta escuela municipal pero hacen caso omiso y no tienen en cuenta que la falta de actuaciones deriva en que, si estas no se realizan a su debido tiempo, cada año habrá más necesidades y la cuantía será cada vez más insuficiente».

El concejal popular, por último, recuerda que «el equipo de gobierno puso como excusa estas inversiones para subir las tasas a los alumnos de la Escuela de Música. Dado que el alcalde no cumplió su palabra y no ejecutó ni un solo céntimo de esta partida, deberían haber devuelto la subida de la tasa a todos los matriculados que la pagaron el año pasado».