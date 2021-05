Koeman ataca a sus propios jugadores

Parece que la segunda experiencia en los banquillos españoles de Ronald Koeman va a acabar igual que la primera, con el Valencia en 2008:una Copa del Rey, una decepcionante trayectoria en Liga (con los ché se quedó a tres puntos del descenso y con los culés fuera de la pelea por el título) y problemas con la directiva y muchos jugadores.

Si hace unos días cargaba contra la directiva, y más concretamente contra el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, al que acusó de faltarle al respeto, el pasado sábado arremetió contra sus jugadores

«Cogimos el equipo que había. Solo vino Sergiño Dest el último día. Para mí, esta plantilla no tiene el nivel que exige un club como el Barcelona», señaló el holandés una vez acabado el partido en Eibar, donde el equipo se aseguró la tercera plaza, por la que pugnaba con el Sevilla, un premio demasiado pobre para un equipo que cuenta con uno de los mejores jugadores de la Historia, Messi.

Pero no se quedó ahí el todavía entrenador blaugrana, que insistió en que tiene contrato:«Con todos mis respetos, hay jugadores mayores que siguen teniendo nivel (de esta forma quería decir que había otros que no debían estar en el equipo). También hay jóvenes que tienen que coger más experiencia para ser mejores, pero en una temporada no se puede hacer todo».