Trasladado a la unidad de quemados un anciano de Casillas

Trágico suceso el que ocurría en la mañana de martes en término de Casillas. Fue en torno a las 13,30 horas cuando personal de la Guardia Civil de Ávila se puso en contacto con la sala de operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 Castillla y León para solicitar asistencia para un varón de unos 90 años de edad a quien había encontrado un vecino de manera fortuita cuando abandonaba el lugar en el que se había sofocado un incendio forestal. Esta persona herida, tal y como informaron los alertantes, sufría quemaduras en las piernas y en la cara, lo que obligó a su posterior traslado en helicóptero a la unidad de quemados del hospital de Getafe en Madrid. Si bien fue un vecino de Casillas el que prestó los primeros auxilios hasta la primera llegada de sanitarios. Los primeros en llegar, el médico y la ATS del consultorio de Casillas, relata la alcaldesa, Beatriz Díaz. Era ella quien confirmaba que el herido era un vecino de la localidad que está próximo a cuplir los 90 años y que vive en Casillas con su mujer de 85 años. Precisamente para informar de la noticia a su esposa desde el Ayuntamiento han tenido a bien solicitar que fuera la auxiliar de ayuda a domicilio quien lo hiciera para no provocar mayor preocupación a la anciana. La pareja tiene dos hijas pero éstas no viven en la localidad. Beatriz Díaz se ha puesto también en contacto con ellas puesto que, además debido a la covid-19 evidentemente no pueden trasladarse con sus padres.

Al respecto del fuego, éste se produjo en una zona «de castaños, de arboleda, accesible por una pista asfaltada y concluyó con apenas media hectárea calcinada», según informó la regidora quien asegura que «aún no se conocen las causas del mismo».

Los hechos ocurrieron en el paraje denominado Eras de Robellano, durante un incendio forestal en el que intervenían los alertantes pero también otros medios de extinción de incendios. Tras ponerse en contacto con el 1-1-2 éste dio aviso al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del Centro de Salud de Sotillo de la Adrada que además solicitó la colaboración del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA) que envió también una UVI móvil, si bien finalmente fue trasladado por un helicóptero también del SUMMA a la unidad de Quemados del hospital de Getafe (Madrid).