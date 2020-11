Él nos contó la increíble historia de El Principito y a hora se merece que también se cuente su increíble historia. Para ello, el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid acoge desde hoy hasta el 13 de diciembre Antoine, una obra de teatro musical que cuenta la vida de Antoine Saint-Exupéry, un piloto aventurero que se convirtió en el creador de El Principito. La puesta en escena de la obra, que gira en torno a la vida del escritor cuando trabajaba para empresas de correo y transporte aéreo en África y Sudamérica, corre a cargo del autor del libreto, Ignasi Vidal, sobre una idea original de Dario Regattieri.

Según explicó ayer el director de la producción teatral, durante la preproducción de la obra se desplazó a París para reunirse con un biógrafo del escritor, examinar manuscritos del autor en la Biblioteca Nacional y visitar los lugares claves en la vida de Saint-Exupéry para conseguir adentrarse en su mente.

«Necesitaba documentarme, respirar un poco el ambiente, escucharle y fue muy útil para respirar un poco cómo pensaba, la rapidez con la que pensaba, la rapidez con la que hablaba, para conocer un poco al personaje».

Saint-Exupéry vuelve a la vida en forma de musical - Foto: Kiko HuescaVidal compartió que la obra presenta un repaso a la vida del autor, los momentos clave, lo que hace imposible eludir su título principal. La función contempla esta dicotomía entre la vida del autor y su trabajo literario a través de un montaje musical a cargo de la banda Elefantes, entretejiendo el relato de su trayectoria con una versión musical de la misma, dando como resultado «una obra muy emocionante» que combina momentos de gran lirismo con golpes de humor.

«La música también formaba parte del mundo de Saint-Exupéry. Él, de hecho, era músico también, entre otras cosas», señaló el director de la función, aduciendo que la elección de repasar musicalmente su legado impregna la función de un tono onírico. «Contar El Principito a través de la música, mientras contábamos la vida real del autor con la palabra nos ayudaba a diferenciar muy bien estos dos mundos», profundizó el dramaturgo.

Sin embargo, según reconoció Vidal, no es necesario poseer un profundo conocimiento de la obra de Saint-Exupéry para disfrutar de la función. El autor teatral explicó que cuando empezó a preparar el libreto habían transcurrido más de 25 años desde que leyera El Principito por primera vez, y que fue la investigación sobre la vida del escritor la que arrojó una nueva luz sobre el texto original. «Lo que sí es seguro es que después de ver la función, leer el libro va a tener otra connotación».

Saint-Exupéry vuelve a la vida en forma de musical - Foto: Kiko HuescaLa música, que es uno de los pilares en los que se asienta la función, ha sido compuesta por la banda Elefantes y el vocalista del grupo, Shuarma, da voz al personaje titular de El Principito. «Me llamó Ignasi Vidal y me lo propuso. Me dijo: ‘Oye creo que lo que hacéis con Elefantes podría funcionar muy bien aquí, y para mi fue como si se abriera una ventana», cuenta.

El vocalista compartió que, a pesar de que la perspectiva de interpretar a un personaje tan universal como podría haber resultado intimidante, se acercó al proyecto con confianza y sin aprensión ya que, en el caso de no funcionar la idea, cuenta con un proyecto permanente con Elefantes. Sin embargo, la fusión de géneros resulta un éxito y el artista confesó que se siente cómodo interpretando al personaje con naturalidad.

«A mi me encanta estar en contacto con el niño que llevo dentro y tengo que decir que estoy disfrutando como un loco. Me encanta la música y doy gracias todo el tiempo por este proyecto», concluye.

Saint-Exupéry vuelve a la vida en forma de musical - Foto: Kiko Huesca