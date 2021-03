El Colegios Diocesanos UCAV exige a una Arandina más eficaz

Quería el Colegios Diocesanos UCAVcerrar la primera fase de la competición con un partido que le sirviera a futuro. Le servirán las buenas sensaciones que recuperaron, pero le faltaron los puntos que se llevó una Arandina a la que exigió el máximo en un duelo en el que los de Somoza recuperaron la intensidad, el carácter y la personalidad que le habían venido faltando desde hacía varias jornadas. Mejoró la imagen pero faltó la eficacia a puerta que sí tuvieron los de Álex Izquierdo, que encontraron el gol en la fortuna de Santín y Thabang, la misma fortuna que se lo negó a Fer, Isma y especialmente Quique, que se encontró con el larguero.

Saltó con ganas el equipo de Somoza ante una Arandina que nunca llegó a encontrarse cómoda sobre el Sancti Spíritu en un primer tiempo de poca elaboración y mucho balón en largo. Se perdía Peli en la media punta y les costaba encontrar a Rashiti. Cuando lo hicieron –minuto 24– el delantero se dejó el balón atrás tras un gran pase de Santín al corazón del área. Buscó el primer tanto del partido Santín tras un robo a Meneses allí donde es vital no perderla, pero no tuvo paciencia el ribereño, que quiso sorprender desde lejos a Darío. Ni había opción a ello ni el disparo inquietó al meta colegial.

Se movía bien el Colegios Diocesanos UCAV, que encontraba una y otra vez en Quique la mejor válvula de escape. Pasada la primera media hora de juego lo intentó desde fuera del área tras recoger el rechace a un saque de falta, pero el balón se marchó por encima de la portería de Álvaro. Se agotaba la primera mitad en la pelea entre dos equipos que se marcharían a vestuarios con empate a cero.

Comenzó la segunda mitad con otro ritmo. Apretó los dientes Sagues para marcharse por banda y lanzar un pase atrás que no alcanzaron sus compañeros. Poco después era Munguía el que remataba un córner con mucho peligro. Eran los primeros avisos, pero la primera de verdadero peligro la tendría en sus botas Fer –minuto 55– cuando recibía en el área y disparaba ajustado al palo que protegía Álvaro. En la grada se cantó el gol, pero en el campo el cuero se marchaba a córner en el último momento.

Se animaba el partido. Volvía a la carga Sagues por su banda derecha. Esta vez su pase lo recogía Peli y su disparo lo desviaba Moreta. Poco después –minuto 64– sería Pablo Negro el que tuvo que multiplicarse para evitar la ocasión de Santín. Porque el ‘15’ se revolvió bien en el área, cargó la pierna y se encontró sin balón en el momento clave. El abulense llegó por detrás para arrebatarle el esférico y lo que parecía una gran ocasión de gol. Sin embargo el gol acabaría llegando, y no sin algo de fortuna. Lanzó el desmarque Rashiti y le vio Álex Mozo, que se la puso entre los centrales para que el ‘9’ se las viera con Darío. Se perfiló el disparo con la zurda y con la diestra se la sacó Darío, que adivinó la trayectoria. Sin embargo el rechace cayó en la misma cabeza de Santín, que seguía la jugada por la banda contraria. Sólo tuvo que empujarla de cabeza para hacer el 0-1.

La fortuna que tuvo Santín le dio la espalda a Quique. Apenas cuatro minutos después –minuto 76– el extremo colegial se abría paso en la frontal para lanzar el disparo. El larguero se encargaba de escupir el esférico.

Era la primera oportunidad que tenía para el empate un Colegios Diocesanos UCAV, que no agachó la cabeza pese al marcador en contra. No lo hizo PabloNegro, que trató de mover a un equipo que tendría en los minutos finales la oportunidad que tanto buscaba. La tuvo en sus botas Isma, que había saltado al campo apenas unos minutos antes. Le peleó la posición a Munguía, le ganó el espacio y disparó al palo corto, donde Álvaro no dejó hueco posible. La oportunidad era clara, pero más clara era de haber filtrado el pase a Quique, que entraba por la banda contraria pidieron un pase que sólo habría tenido que empujar a la red.

Con el Colegios Diocesanos UCAV volcado en campo contrario aparecieron los espacios y lo aprovechó la Arandina para sentenciar. Con el tiempo ya cumplido Álex Mozo subió la banda y desde línea de fondo lanzó el pase en paralelo a la línea de gol. Thabang sólo tuvo que empujarla para hacer el 0-2 definitivo. Se quedó la Arandina con los tres puntos y el Colegios Diocesanos UCAVcon las buenas sensaciones. Pudieron ser ambas.