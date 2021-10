La reestructuración de Muñico "no es ni siquiera propuesta"

El delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, aseguró que la reestructuración sanitaria que se plantea para el área de salud de Muñico, con una posible desaparición y la integración de sus municipios en otras áreas de salud, es «un documento de trabajo que no tiene entidad para ser una propuesta», por lo que en estos momentos rechazó hablar de fusión o de desaparición de zonas. «Estamos analizando la situación con la Diputación y con los ayuntamientos pero yo no anticiparía ninguna propuesta en firme», insistió el delegado de la Junta, quien, eso sí, reconoció que «se puede hacer una reflexión sobre la redistribución de tarjetas» sanitarias.En este marco, apuntó que la reunión mantenida el martes para abordar esta cuestión, y a la que asistió el presidente de la Diputación de Ávila, se enmarcó en el encargo regional de seguir profundizando en los territorios en el reto de afrontar «la carencia de médicos» y se desarrolló «con cordialidad y con visión de colaboración institucional», aunque sin ninguna conclusión.

En este sentido, aseguró que continuarán trabajando «con todos los agentes implicados y los profesionales» y que seguirán las reuniones para seguir «dialogando y analizando la situación», remitiéndose a otra reunión «más amplia» en la Diputación con todos los grupos provinciales para «evaluar las distintas opciones». Siempre pensando, recalcó, en que «no haya cierre de consultorios y que la sanidad rural no reduzca sus estándares de calidad».

Lo que sí reconoció el delegado de la Junta es que las opciones para el área de salud de Muñico «siguen abiertas» y que se intentará hacer «lo más posible con los efectivos que tenemos», dejando claro también que siguen «trabajando para captar más profesionales».

agradecimiento a pedraza. En lo que no quiso entrar a valorar José Francisco Hernández fue en la polémica en torno al cese de María Antonia Pedraza al frente del Complejo Asistencial de Ávila, más allá de agradecer el «buen hacer, la profesionalidad y el esfuerzo» realizado por la ya ex gerente en la sanidad abulense. «Su balance de gestión es magnífico y está teniendo un fortísimo reconocimiento en todos los ámbitos», aseguró el delegado, quien también comentó que, como representante de la Junta en Ávila, «mi labor es despachar con el nuevo gerente, desearle suerte, ponerme a su disposición y pedirle la máxima lealtad que me consta que la va a tener».

Hernández Herrero no quiso valorar la petición de dimisión de la consejera de Sanidad por parte del PP de Ávila. «No me compete hacerlo, solo comprometo que se va a seguir trabajando con la misma honestidad e intensidad», subrayó.