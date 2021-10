Apoyo de Diputación a una sanidad rural de calidad y próxima

El Pleno de la Diputación de Ávila aprobó por unanimidad este lunes una moción conjunta presentada por el Grupo Popular y Ciudadanos para garantizar la asistencia sanitaria rural de calidad y proximidad en el territorio de Castilla yLeón.

A través de esta propuesta, la institución provincial insta a la Junta de Castilla y León a seguir avanzando en la consecución de un acuerdo con los grupos parlamentarios de las Cortes, los ayuntamientos, las diputaciones y los profesionales de la sanidad a reforzar la atención primaria en esta Comunidad, al tiempo que requiere del Gobierno de España una convocatoria extraordinaria MIR de medicina familiar y comunitaria para absorber la bolsa de grado de medicina que no puede ser contratado por la Administración Pública al no contar con título de médico especialista; así como la agilización, manteniendo los estándares de calidad, de los procesos de homologación de títulos de especialista sanitario no expedidos en la Unión Europea, y el impulso de un acuerdo con las fuerzas parlamentarias nacionales para redactar un Plan Nacional de Especialistas Sanitarios que permita contar con el número de especialistas médicos y de enfermeras necesarios para dar respuesta a las necesidades en los próximos 30 años.

La moción indica respecto al acuerdo requerido a la Junta de Castilla y León que debe estar basado en principios como la garantía de asistencia presencial médica y de enfermería en todos los centros de salud y consultorios locales de la red, según la norma;el compromiso de no reducción de recursos sanitarios del medio rural para trasladarlos al medio urbano;el desarrollo de la cita previa en el medio rural, mediante un sistema de atención personal al usuario;la adaptabilidad de las medidas que se acuerden a cada zona básica de salud, para su puesta en marcha con la colaboración de los profesionales y de los ayuntamientos; la potenciación del uso de tecnologías de la comunicación para facilitar la coordinación entre los centros de salud y los hospitales de referencia;el aumento de la capacidad de resolución de Atención Primaria, dotando a los centros de salud de mayor capacidad diagnóstica, y desarrollando totalmente la historia clínica de área;la mejora de las emergencias sanitarias en el medio rural con un mayor número de recursos, soportes vitales avanzados y básicos y la puesta en marcha del transporte sanitario aéreo nocturno;el refuerzo del sistema de transporte a la demanda, para una más completa adaptación a las características de cada zona básica de salud;y la mejora de las condiciones de contratación y laborales de los profesionales sanitarios eventuales en el Sacyl hasta situarlas entre las mejores del Sistema Nacional de Salud.

El portavoz del Grupo Popular, Juan Carlos Sánchez Mesón, subrayó que con esta propuesta «pretendemos evidenciar el apoyo de la Diputación a los servicios a los abulenses porque estamos convencidos de ello», mientras que por Ciudadanos, Pedro Cabrero, además de apoyar la labor realizada por la Consejería de Sanidad, remarcó la necesidad de «reclamar el diálogo en la reforma de la asistencia sanitaria».

Por el PSOE, Pedro Muñoz indicó la necesidad de «hacer planes de fidelización» para atraer a los profesionales sanitarios al medio rural, si bien apuntó que el proceso de reestructuración sanitaria en el que se ha embarcado la Consejería de Sanidad «violenta la Ley de Ordenación del Territorio» porque «no se pude destruir el sistema actual sin culminar el nuevo modelo».

Carlos Jiménez, de Por Ávila, señaló respecto a la situación de los medios de familia en el medio rural que «el problema es que las condiciones laborales son muy mejorables», y el diputado no adscrito, Alberto Encinar, pidió a la Junta que en las convocatorias anuales «pida al Ministerio más plazas de médico de familia», al tiempo que apuntó la importancia del «reconocimiento» a los profesionales sanitarios en el medio rural.

Otros asuntos. La Diputación aprobó en este Pleno la incoación del expediente de creación de una nueva área de Emergencias y Extinción de Incendios, así como modificaciones económicas relativas al convenio para implantar un programa de depuración de aguas residuales en municipios de entre 500 y 2.000 habitantes, y la devolución de fianzas por el arrendamiento a través de renting de 14 autobombas pesadas.

También, desde Por Ávila se apuntó la posibilidad de emprender acciones legales por lo que consideran un «injusto» reparto de la representación en las comisiones informativas y en los órganos colegiados, pues como indicó su portavoz, «Ciudadanos, con un representante, está en todas las comisiones, y Por Ávila, con tres, tiene la misma representación».