La incertidumbre marca una campaña de rebajas "desigual"

De modo «desigual». Así se ha comportado el consumo durante las rebajas de verano en una campaña que, asegura Jorge Álvarez del Pozo, vicepresidente de Federación de Comercio de CEOE Ávila, comenzó «un poco decente» pero que «se ha ido desdibujando para acabar mal». «Al final ha bajado mucho el consumo y se ha evidenciado que no hay ganas de comprar», asegura Álvarez del Pozo a la hora de hacer balance de una campaña que, dice, «arrancó de forma digna en el mes de julio pero que en agosto ha sido muy floja».

Son varios los factores a los que el portavoz de la patronal abulense de Comercio atribuye esta tibieza pero sin duda la pandemia es el principal. «La gente de la provincia sigue siendo reacia a venir a comprar a la capital y a meterse en sitios con gente», afirma el vicepresidente de la Federación de Comercio que además de ese «miedo» al contagio que aún existe entre un importante grupo de la población apunta también la sensación de «incertidumbre» económica que la covid ha provocado. «La gente no consume como antes de la pandemia», lamenta el también comerciante textil.

«El concepto de rebajas ha cambiado mucho en los últimos años; antes eran un revulsivo y ahora no son más que un aliciente. Se han desdibujado un poco», afirma al hacer un análisis más global de una época que tradicionalmente era importante para el comercio pero que ahora, con muchos factores en contra, parece no serlo tanto. No olvida tampoco el representante del sector las ventas on line, apuntando que «el comercio de proximidad tiene que ofrecer otros activos para convivir con un compañero con el que nos ha tocado convivir».

De cara a la próxima temporada, confía Álvarez del Pozo que la campaña sea «más positiva» teniendo en cuenta, señala, que hay «más población vacunada». «Somos optimistas, porque no nos queda otra», señala.

A la hora de cuantificar, su compañero en la patronal y presidente de la misma, Andrés Sánchez, habla de una campaña que en el caso de su negocio de moda ha sido «un poco peor que la del pasado año y más de un 20 por ciento peor que la de 2019» que, asegura, ya fue «la más mala de la última década».

También coincide Sánchez con el vicepresidente de su patronal con que ha sido agosto el mes en el que más se ha notado la falta de actividad, algo que también atribuye a la falta de visitantes, no solo turistas sino especialmente del resto de la provincia. Pone como ejemplo que habitualmente el viernes anterior a la festividad del 15 de agosto solía ser, exceptuando la época navideña, «el día de mayores ventas» en el Mercado de Abastos y en los comercios del centro y que «este año ha sido un día súper tranquilo».

En este panorama de incertidumbre reconoce Sánchez que la campaña de cheques descuento puesta en marcha por el Ayuntamiento de Ávila «ha ayudado», si bien apunta que quizás el sistema podría mejorarse teniendo en cuenta que son los comercios los que han tenido que adelantar el pago de estos 600.000 euros en bonos. Eso sí, reconoce Sánchez que en cuanto se abonen estas cuantías, que el Consistorio de hecho ya empezó a reintegrar a finales de la semana pasada, esto será «una inyección para los comercios».

