El PSOE dice que para XAV las ordenanzas son un mero trámite

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez, considera que el equipo de gobierno trata a las ordenanzas fiscales como «un mero trámite» y critica que las escasas modificaciones realizadas por el equipo de gobierno impidan que los grupos de la oposición puedan presentar aportaciones para mejorar las cuentas municipales.

Vázquez considera que «siguiendo la estela del PP, Por Ávila trata la revisión de las ordenanzas fiscales como un mero trámite. No hemos visto voluntad efectiva de a través de estas ordenanzas potenciar determinadas políticas y generar actividad económica» y avanzó qe que «el equipo de gobierno apenas ha revisado 14 ordenanzas, algunas para suprimirlas, como la de la teleasistencia, que ya no se presta, y en otras meros cambios formales y retoques y maquillaje».

Sólo en la tasa del agua potable «hay algún cambio destacado para corregir situaciones que se estaba produciendo, pero el resto de cuestiones son trámites», manifestó la portavoz del PSOE, que adelantó que «no se revisa el IBI, el IAE, la plusvalía ni el impuesto de vehículos, y tampoco se modifica la tasa de recogida de basuras en previsión de la llegada de un nuevo pliego, si es que alguna vez lo tenemos. También está obsoleta la tasa del Mercado de Abastos, que no se toca, y tampoco la ordenanza general de recaudación y seguimos sin revisar las calles y sus categorías. El transporte urbano no se incentiva de ninguna manera, y ante estas escasas modificaciones la posibilidad de enmendar es mínima, porque desde la oposición sólo podemos aportar en lo que se revisa y por eso nuestra capacidad de aportar en este apartado se ve limitada».

Aún así desde el PSOE se han hecho algunos apuntes para «intentar mejorar las ordenanzas con algunos cambios que hemos propuesto, como una bonificación en el IBI del 25% en los inmuebles en los que se ejerce actividad comercial, de ocio, hostelería y espectáculos, vinculada a la creación de puestos de trabajo y serviría para aliviar fiscalmente a muchas empresas», lo que no es sino «enmendar una moratoria para las terrazas que beneficia solo a los que tienen terraza. No se pierde recaudación y beneficia a más empresas».

También ha pedido «bonificaciones en el impuesto de construcciones por obras de accesibilidad en las viviendas y por obras que se lleven a cabo dentro del casco histórico», así como, «poner orden en el pequeño caos que hay después de varios años de modificaciones en las tasas deportivas y que el carnet joven sirva para todas las instalaciones».

Desde el PSOE se ha propuesto «eliminar algunos cambio, como la supresión en la Escuela de Música a la referencia a la renta para bonificar tasas», y Vázquez comentó que «la aplicación de las ordenanzas exige una actuación complementaria que XAV no está llevando a cabo como son la revisión del censo de los inmuebles de la Iglesia Católica y otras confesiones para evitar que se esté dejando de recaudar impuestos, y también la puesta en marcha del Plan Territorial de Fomento, porque el año pasado el 90% de las modificaciones que propuso el equipo de gobierno eran tendentes a bonificar las empresas que bajo el manto de ese plan se instalaran en Ávila, pero ha pasado un año y no se ha aplicado ni una sola bonificación porque no se ha puesto en marcha».

Por último, desde el PSOE se lamentó que «el destino de lo recaudado en 2021 vía impuestos ha sido para el gasto corriente. Ni una sola de las inversiones propuestas por el equipo de gobierno en sus presupuestos se ha financiado con esos tributos, que fue a lo que se comprometieron cuando subieron el IBI el primer año. No han destinado ni un solo céntimo, lo que es un fiasco más de este equipo de gobierno al que le gusta mucho la fanfarria, pero en realidad hace pocas políticas que redunden en beneficio de la ciudadanía».