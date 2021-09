FSIE CyL se renueva en Ávila con el foco en la concertada

FSIE Castilla y León, organización sindical mayoritaria en el ámbito de la enseñanza privada y atención a personas con discapacidad, eligió este sábado un nuevo comité ejecutivo para los próximos cuatro años en su sexto congreso regional, celebrado en el Lienzo Norte. Bajo el lema ‘Juntos por nuestro futuro’, cincuenta compromisarios, en representación de los casi cuatro mil afiliados a la organización en Castilla y León, evaluaron la gestión de esta última etapa, al frente de la cual ha estado el abulense José Francisco Bernardos. La cita de Ávila también sirvió para elegir por unanimidad a un nuevo comité ejecutivo integrado por el vallisoletano Ángel Arias, nuevo secretario general, y dos secretarios generales adjuntos, Ana García Yagüe y Pablo León de Blas. Asimismo se distinguió con la Presidencia de Honor a José María García Santander, ex secretario general de FSIE CyL.

El sindicato mantiene la mayoría absoluta en la educación concertada (71%), a donde se dirige buena parte de su atención, y la amplía en otros convenios, especialmente en el de atención a personas con discapacidad, con una representatividad del 29%. En este mandato FSIE CyL ha liderado varios acuerdos para el sector, como el de la mejora de la calidad de la enseñanza y el mantenimiento del empleo o el arranque de la carrera profesional en la concertada.

Ángel Arias, nuevo secretario general de FSIECastilla y León, abordó algunos planes de futuro como la necesidad de alcanzar un pacto educativo a nivel autonómico y nacional para «evitar los vaivenes de los cambios legislativos» o la equiparación salarial integral de los profesionales de la concertada, ya que «actualmente es del 96%». «También hemos abordado la concertación de 0 a 3 años y el Bachillerato», destacó Ángel Arias, quien valoró el anuncio de que se vaya a concertar la etapa de 2 a 3 años. La nueva Ley Educativa aprobada no faltó en la cita, y en este sentido aseguró que «en Castilla y León los padres han ejercido el derecho de libertad de elección de centros hasta ahora y vamos a intentar que eso no se restrinja a partir de esta ley. Se intenta eliminar el criterio de la demanda social, lo que convertiría a la concertada como subsidiaria de la pública, lo que no es aceptable», dijo.

José Francisco Bernardos, el secretario general saliente, habló de una gestión positiva en estos cuatro años y destacó la renovación del acuerdo que propicia la recolocación en otros centros de los trabajadores de la concertada que pierden su puesto de trabajo, con lo que el nivel de desempleo «es cero». El representante de Ávila también subrayó la importancia de avanzar en la «carrera profesional» para los profesionales de la concertada, una promesa de Fernández Mañueco que permitirá «mejoras» vinculadas a la formación.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, inauguró el congreso con un agradecimiento a «la paciencia, el tesón y el trabajo» de los docentes.