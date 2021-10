«Los encuentros entre escritor y lectores son enriquecedores

La escritora abulense Noemí Valiente abrió este miércoles el programa del Aula de Poesía José Hierro, que organiza el Ayuntamiento de Ávila y coordina el poeta José María Muñoz Quirós, con el acto de presentación de su segunda novela publicada, El mismo azul (editorial Cuadernos del Laberinto), una obra intensa y muy interesante que por su calidad está consiguiendo un gran éxito entre los lectores.

Manifestó Noemí Valiente que «tras un parón tan grande por la covid toca retomar la actividad, algo que agradezco mucho porque aunque has publicado una novela falta la guinda del pastel; escribir y publicar está muy bien, claro, pero presentar tu obra te da una satisfacción nueva. Además, es algo que yo valoro muchísimo porque son encuentros muy enriquecedores, yo creo que tanto para los autores como para el lector, e incluso creo que más para el autor, porque has escrito, has trabajado en solitario en tu casa intentando lograr algo que en realidad no sabes si lo has conseguido o no, y es el público el que te lo dice y lo hace de primera mano, de tú a tú».

La buenas críticas que está consiguiendo con esta obra, añadió, «me llenan de satisfacción, porque quería lograr una obra literaria de calidad y por eso he estado con ella diez años, escribiendo, reescribiendo, corrigiendo, puliendo, hasta que creí que tenía la calidad que a mi me hubiera satisfecho como lectora, y por supuesto como escritora..., siempre buscando un ideal de perfección que asumes que es inalcanzable pero al que quieres acercarte lo más posible. Por eso, después de tanto trabajo, que las opiniones de los lectores estén siendo en su mayoría positivas me hace sentir que he logrado lo que perseguía».

El libro, siguió, tiene «desde el mismo título mucha carga lírica, me gusta escribir de una forma que borre la frontera entre la prosa y la poesía, sin que sea una literatura muy recargada ni demasiado adjetivada, pero sí que tenga un cierto lirismo, y eso es lo que he intentado en esta ocasión».

Entrando en el contenido, comentó Noemí Valiente que «hay una historia, una trama, porque si no no es una novela, pero debajo de ella hay muchas reflexiones que yo quería hacer llegar a los lectores, entre las que pueden destacarse las de que quizás nos estamos perdiendo muchas cosas por llevar una vida muy convencional o la pregunta de cuánto de vulnerable tiene la infancia». Centrándose en el argumento, resumió, «narro un hecho a partir de una travesura infantil que parece que no tiene trascendencia, pero al final sí la tiene, y muy grande, para las protagonistas… y es ahí donde intento hacer reflexionar al lector sobre la vulnerabilidad que puede tener la infancia, una época de la vida en la que a lo mejor no hemos desarrollado mecanismos para superar hechos traumáticos y podemos quedarnos atrapados en algo que puede ser difícil de superar».