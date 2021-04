CyL y Madrid estudian que la estación de Navacerrada sea BIC

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaron hoy que ambas comunidades estudiarán la posibilidad de declarar la estación de esquí de Navacerrada como Bien de Interés Cultural (BIC). De manera rotunda, los dos presidentes autonómicos exigieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la revocación de la decisión “unilateral” y “política” de cerrar tres pistas de esquí.

El presidente de la Junta sostuvo que estamos ante “una decisión política adoptada de manera unilateral e injusta” por el Ministerio de Transición Ecológica, “en contra de los intereses de las personas y de los habitantes de la zona”. Mañueco subrayó que las excusas o los argumentos ofrecidos son “falsos”, como hablar de prohibiciones previstas en la legislación de Castilla y León.

Fernández Mañueco reiteró la petición de revocación del cierre de las tres pistas de esquí de la estación de Navacerrada, que comparte con su homóloga de la Comunidad de Madrid. “La primera medida es de presión política”, como la reunión celebrada hoy, que es “un valor importante que dos presidentes de comunidad reclamen al Gobierno que rectifique y que dé marcha atrás para que se mantenga la estación de esquí”.

El presidente de la Junta de Castilla y León señaló que este cierre supone “cercenar” el futuro socioeconómico de toda la zona de Navacerrada, con implicaciones para Madrid y Castilla y León, especialmente para Segovia. Además de ser “una agresión al mundo rural, al turismo, al deporte y al empleo”, con una afectación directa a 500 puestos de trabajo y otro millar de puestos indirectos.

“No hay ninguna norma que impida la continuidad de la estación. Castilla y León no se opone”, dijo Mañueco, que dejó claro que este cierre “no resuelve los problemas estructurales de este entorno privilegiado”, sobre el que ya está trabajando un grupo de trabajo del Patronato del Parque Nacional Sierra de Guadarrama.

Lista de agravios

Alfonso Fernández Mañueco aseguró que cuesta entender que el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene como apellido “reto demográfico”, pueda tomar esta decisión que “va en contra del reto demográfico, la activación económica, el empleo y el aprovechamiento sostenible”. Para el presidente de la Junta, esta decisión se suma a “la lista de agravios” que el Gobierno de España tiene hacia Castilla y León, como el lobo, el cierre de las centrales térmicas, el sector del azúcar y la remolacha.

De forma gráfica, Mañueco aseguró que el Gobierno de Sánchez es “como el caballo de Atila en Castilla y León, donde pisa no vuelve a crecer la tierra”, además no se puede presumir de transición ecológica justa porque “ni es transición ni es justa”, ya que no hay proyectos alternativos.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también tuvo críticas hacia esta decisión del Gobierno que no ha sido estudiada porque sólo obedece “a criterios políticos e ideológicos”, pero ambas comunidades están dispuestas a seguir tendiendo la mano para ayudar a las instituciones y los colectivos afectados y se pueda dar marcha atrás.

Para Díaz Ayuso, el Gobierno sólo quiere que “se sigan sus postulados” y no busca el consenso con los sectores afectados, como los gestores de la estación, los trabajadores y los vecino de los municipios cercanos, con comercios y hostelería, así como las escuelas de esquí y los empresas de alquileres y las propias comunidades autónomas.

Díaz Ayuso avanzó que, junto a Castilla y León, la Comunidad de Madrid también estudiará las opciones y posibilidades para intentar la declaración como BIC de esta instalación y se pueda proteger la estación de esquí.

La presidenta de la Comunidad de Madrid declaró que no hay argumentos políticos detrás de este cierre, como tampoco hay razones medioambientales y si se habla de las consecuencias del cambio climático, “el Gobierno tiene que cerrar las 78 estaciones de esquí restantes”. Para Díaz Ayuso, sólo entre el 5 y el 10 por ciento del tráfico de esta zona tiene que ver con ciudadanos que suben a practicar esquí.

Reunión de trabajo

Fernández Mañueco y Díaz Ayuso, en una mañana marcada por la niebla cerrada y las fuertes lluvias en el Puerto de Navacerrada, atendieron a los medios de comunicación, con más de 40 minutos de retraso, en una de las instalaciones de telesilla de la estación, tras hacer un breve recorrido por la estación. De forma previa, en la terraza de un establecimiento hostelero mantuvieron ambos presidentes autonómicos mantuvieron una reunión con los sectores afectados, junto a sus consejeros de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Paloma Martín, respectivamente.

Además estuvieron el presidente de la Estación Puerto de Navacerrada, Gonzalo García San Miguel; el presidente de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, Antonio Fernández, y el presidente de la Federación Castellanoleonesa de Deportes de Invierno, José Luis Sánchez Yuste, así como Aurora Guerrero, en representación de los trabajadores de la Estación; Francisco Moreno, en representación de las Escuelas de Esquí; Román Verdesoto, en representación de las empresas de Alquileres de Esquí: Javier de Pablo, en representación de la Hostelería, y Luis del Olmo Flórez.

La mesa la completaron el director general de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad, José Ángel Arranz; el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, José Mazarías Pérez.