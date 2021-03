Javier García seguirá al frente de UGT en Ávila

Javier García Hernández seguirá al frente de UGT en Ávila tras ser reelegido secretario general del sindicato en su XIII Congreso Provincial celebrado este martes bajo el lema ‘Reivindica, Evoluciona, Decide’. La encabezada por García fue la única candidatura presentada y obtuvo el respaldo del 100% de los votos emitidos. También fue aprobda por unanimidad la gestión al frente del sindicato en los últimos cuatro años del secretario general.

En el acto de inauguración del Congreso intervinieron el secretario de Organización de UGT Castilla y León, Óscar Mario Lobo, y su secretario general, Faustino Temprano, quien felicitó a Javier García tras su reelección y agradeció a los 65 delegados asistentes su participación en el evento pese a la situación provocada por la pandemia y «la crisis económica y social que padecemos como consecuencia de la misma». Cabe recordar que la organización retrasó en su momento la celebración de los diferentes Congresos, pero, tal y como explicó su secretario general, «no se planteó su anulación, porque la elección de representantes es siempre democrática» en la organización sindical.

De igual manera, Faustino Temprano aprovechó para felicitar a las diferentes federaciones y uniones por «el trabajo bien hecho fomentando la filiación y la representación». «Hoy, UGT Ávila debe ser modelo en Castilla y León en cuanto a la manera de funcionar en el día a día, en cuanto a conseguir la representatividad en las elecciones sindicales, y modelo en la atención a nuestros afiliados», afirmó.

En la misma línea, el secretario general de UGT en Castilla y León aseguró que la organización está «al servicio de todos y cada uno de los afiliados y, por eso, en esta organización se necesita hablar de lealtad, hablar de que, cuando terminan los Congresos, no hay ni vencedores ni vencidos y hablar de que a nuestros afiliados, los trabajadores y trabajadores, y al conjunto de ciudadanos, lo único que les importa es que alguien les solucione los problemas que, en estos momentos, son muchos, y van a venir más».

«Hay que partir de una base: la crisis económica y social no van a tener solución hasta que no se resuelva la crisis sanitaria, pero UGT ha de estar al frente de cualquier reivindicación», añadió Temprano para continuar diciendo que las señas de identidad de UGT «siempre han sido dos, concertación y confrontación», pues «somos un sindicato al que le gusta llegar a acuerdos y los acuerdos se buscan en la mesa de negociación, pero, cuando no es posible, debemos estar en la calle y ser reivindicativos para volver de nuevo a la Mesa de negociación y conseguir lo mejor para el conjunto de ciudadanos».

Todos los secretarios generales de las federaciones abulenses coincidieron también en señalar que la ciudad de «Ávila está creciendo» y que «UGT sigue liderando el movimiento sindical en la provincia» porque «necesita menos palabras políticas y más acciones por y para los abulenses».