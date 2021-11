Jon Batiste lidera las nominaciones a los Grammy

Jon Batiste lidera con once candidaturas las nominaciones a los premios Grammy, que como atractivo para la audiencia enfrentarán a Taylor Swift y Kanye West, una de las enemistades más sonadas del pop, por el premio al álbum del año.

Los nombres hispanos no han conseguido colarse en las categorías generales, aunque artistas como Bad Bunny, C. Tangana, Pablo Alborán, Nathy Peluso, Karol G, Camilo y Selena Gómez han copado las nominaciones en el apartado dedicado a la música latina.

Apenas una semana después de la entrega de los Latin Grammy, hermanos latinos de estos galardones, la Academia de la Grabación estadounidense ha anunciado este martes los nominados a la 64 edición de sus premios, que se otorgarán en Los Ángeles el 31 de enero.

Como gran favorito destaca Jon Batiste, en un listado dominado por estrellas del pop como Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho nominaciones cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete cada una.

Batiste, que recientemente ganó el Óscar a la mejor banda sonora original por Soul, la película animada de Pixar, es también músico del programa televisivo The Late Show with Stephen Colbert.

Entre las once nominaciones que ha cosechado hay menciones a ese filme, además de su disco We Are, un trabajo cercano al soul que es candidato al álbum del año y del que se desprende Freedom, aspirante a grabación del año.

Duelo West-Swift

El disco de Batiste competirá contra trabajos que han experimentado un éxito comercial abrumador, como Sour de Olivia Rodrigo, Justice de Justin Bieber, Montero de Lil Nas X y Planet Her Doja Cat.

Aunque el principal aliciente para la audiencia radica en que esta categoría enfrentará a Kanye West por Donda contra Taylor Swift por Evermore, siendo este último la continuación del intimista Folklore que ganó el Grammy el año pasado.

La enemistad entre West y Swift es uno de los fetiches de la cultura pop, que comenzó cuando en 2009 el rapero interrumpió el discurso de la cantante, en pleno directo, para decir que el premio que estaba agradeciendo se lo merecía Beyoncé.

Polémicas aparte, la selección de candidatos demuestra que la Academia ha apostado en su mayoría por nombres populares y jóvenes, aunque completan las candidaturas algunos de sus habituales: El crooner Tony Bennett (de 95 años) y Lady Gaga por el jazz de Love for Sale, H.E.R por Back Of My Mind y su adolescente favorita, Billie Eilish por Happier Than Ever.

Otros discos bien recibidos por la crítica como 30 de Adele, An Evening with Silk Sonic de Silk Sonic o Blue Banisters de Lana del Rey no entraron en el plazo de presentación de candidaturas.

Los candidatos a canción del año son: Bad Habits (Ed Sheeran), A Beautiful Noise (Alicia Keys And Brandi Carlile), Drivers license (Olivia Rodrigo), Fight For You (H.E.R.), Happier Than Ever (Billie Eilish), Kiss Me More (Doja Cat y SZA), Leave The Door Open (Silk Sonic), Montero (Call Me By Your Name) (Lil Nas X), Peaches (Justin Bieber) y Right On Time (Brandi Carlile).

El título a la canción del año premia a los compositores mientras que su categoría hermana, grabación del año, distingue a artistas, productores e ingenieros de un tema.

En esa última categoría compiten Freedom (Jon Batiste), I Get A Kick Out Of You (Tony Bennett & Lady Gaga), Peaches (Justin Bieber), Right On Time (Brandi Carlile), Kiss Me More (Doja Cat y SZA), Happier Than Ever (Billie Eilish), Montero (Call Me By Your Name) (Lil Nas X), Drivers license (Olivia Rodrigo) y Leave The Door Open (Silk Sonic).

Completan el listado los suecos ABBA, que en su regreso tras 40 años aspiran al Grammy por el tema I Still Have Faith In You.

El regreso de ABBA, el descalabro de Måneskin y la nominación de Obama

La aparición de ABBA en las categorías principales es una de las sorpresas que ha dejado la jornada, aunque la alegría de los suecos contrasta con la decepción de otro grupo que también ganó el Festival de Eurovisión, Måneskin.

A pesar de su tremendo éxito internacional y de que anunciaron algunos de los nominados este martes, los italianos no lograron colarse entre los aspirantes a mejor nuevo artista, una categoría dominada por el fenómeno de Olivia Rodrigo.

Entre las anécdotas destacó la nominación de Barack Obama por el audiolibro de A Promised Land y la ausencia de Morgan Wallen, estrella del country censurada por utilizar en público un insulto racista muy mal visto en Estados Unidos.

Los nominados hispanos

Bad Bunny, C. Tangana, Pablo Alborán, Nathy Peluso, Karol G, Camilo, Selena Gómez, Natalia Lafourcade y Rubén Blades son algunos de los artistas nominados en los apartados de música latina, que este año inauguran una nueva categoría: Mejor disco de música urbana.

Además, otros artistas anglosajones de ascendencia hispana como Cardi B (dominicana) y Bruno Mars (puertorriqueña) también recibieron menciones.