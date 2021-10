Red Madre atendió en los últimos ocho años a 214 mujeres

Tener un embarazo no deseado puede llegar a situar a la mujer en una situación muy delicada y angustiosa. Ser demasiado joven para afrontarlo, no contar con el apoyo de la pareja o de la familia, no saber a dónde dirigirse... Son situaciones a las que, por desgracia, se enfrentan todos los días muchas mujeres en todos los rincones del mundo. También en España. Y, por supuesto, también en Ávila.

Para ayudarlas y para que sientan ese apoyo que quizá no han encontrado donde ellas esperaban, existe Red Madre, una Fundación creada en 2007 con el propósito de activar una Red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto y con presencia en toda España.

Pues bien,Red Madre ha atendido en Ávila durante los últimos ocho años a 214 mujeres en Ávila.

Según los datos extraídos de sus memorias de actividades, el año pasado la fundación recibió la llamada de 300 mujeres que pidieron información y asesoramiento, si bien atendió dentro de su programa de acompañamiento a 15 mujeres, la cifra más baja de los últimos ocho años.

La cifra es baja, como decíamos, si se compara con la de años anteriores, pero como se recalca desde Red Madre (cuyo lema es 'Nunca estarás sola') hay que tener en cuenta la situación de confinamiento y la situación de pandemia.

De esas 15 mujeres, explica la memoria, cuatro estaban en riesgo de aborto pero finalmente decidieron continuar con su embarazo.

Y a la vista de su perfil, lo cierto es que no difiere mucho del perfil de la mujer que Red Madre atiende a nivel nacional: la mayoría de las mujeres eran extranjeras; con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años; y 13 de ellas estaban desempleadas.

Tampoco llama la atención (hablamos teniendo en cuenta el perfil de la mujer atendida por Red Madre) el hecho de que la mitad de las jóvenes atendidas en Ávila el año pasado no contaban ni con el apoyo de su pareja ni de su familia.

Son, sin duda, situaciones muy delicadas a las que tienen que hacer frente los voluntarios de Red Madre, que en 2019 atendieron a 21 mujeres y en 2018, a 18.

El listado de cifras se completa con las 32 mujeres atendidas en 2017; las 24 de 2016; las 28 de 2015; las 40 de 2014, la cifra más alta de los datos que aparecen en las memorias publicadas en la web; y las 36 de 2013.

En total, como decíamos, 214 chicas que encontraron en Red Madre esa mano que tanto necesitaban en un momento tan delicado para las mujeres.

los datos nacionales. En el año marcado por el inicio de la pandemia, 49.535 mujeres embarazadas y madres recientes en situación de vulnerabilidad solicitaron apoyo en Red Madre y 8 de cada 10 mujeres embarazadas con dudas que contactaron con Red Madre continuaron adelante con su embarazo al recibir el apoyo que necesitaban. Estas son las cifras que se desprenden de la última Memoria de Actividades de Fundación Red Madre correspondiente al año 2020. Fueron 17.690 mujeres más que en el 2019, un crecimiento que triplica al de años anteriores. Red Madre ha acompañado a 187.598 mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y madres recientes desde su nacimiento en 2007.

En cuanto al perfil de las mujeres que recurrieron a Red Madre en el 2020: el 52,68% tenían entre 18 y 29 años y el 39,22% de 30 a 39 años; el 69,98% estaban en situación de desempleo y sólo un 12% tenía trabajo fijo. El 41,52% eran españolas y el 58,48% extranjeras. Además, un 5,41% sufrieron maltrato físico o psicológico; y 59 mujeres fueron derivadas a hogares de acogida.

Cómo dato positivo, un año más se aprecia un leve ascenso en el porcentaje de mujeres que cuentan con apoyo del padre del hijo (68,19%) o de su entorno familiar (62,72%).